In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast werd de discussie geopend over de druk die rust op de schouders van de Oranje Leeuwinnen. Camerajournalist Leah Smith legde haar collega Aron Kattenpoel Oude Heerink de stelling voor: 'De verwachtingen rondom de Leeuwinnen zijn te hoog.' Het duo is het erover eens dat er veel wordt gevraagd, misschien wel té veel.

Aron merkt op dat de successen uit het verleden de beeldvorming sterk beïnvloeden. Volgens hem wordt daardoor vergeten dat tijden zijn veranderd en dat andere landen zich ver hebben doorontwikkeld. "Ik vind de verwachtingen véél te hoog Iedereen heeft toch nog een beetje dat gewonnen EK 2017 in gedachten en de verloren WK-finale in 2019. Waardoor iedereen denkt: die Oranje Leeuwinnen zijn de wereldtop en móéten effe het EK winnen", steekt Aron van wal.

Subtop of wereldtop?

De Oranje Leeuwinnen-watcher wijst erop dat de prestaties van het afgelopen decennium niet altijd stroken met deze topstatus. "De afgelopen jaren onder Mark Parsons en Andries Jonker hebben ze al steevast eigenlijk niet meer gewonnen van toplanden", doelt Aron op het feit dat slechts één keer werd gewonnen, in 2023 tegen Engeland. "Ze zijn gewoon een subtopper. Maar er wordt wel verwacht dat ze even doorkomen in een poule met Frankrijk en Engeland.

'Kan niet tegen Engeland en Frankrijk'

"En dan vooral op onze eigen speelwijze: met mooi voetbal. Dat kan niet tegen toplanden als Engeland en Frankrijk. De verwachtingen zijn zeker te hoog", zegt de voetbaljournalist vanuit Zwitserland. Bondscoach Jonker verklaarde onlangs dat zijn ploeg niet tot de wereldtop hoort, maar nipt daaronder. "Ik denk structureel tussen plek 2 en 12. Tegen Amerika op 2 en tegen Engeland en Duitsland op 12", vertelde hij na de 4-0 nederlaag tegen de Engelsen.

De gouden generatie

Leah wijst op het begrip 'gouden generatie' en vindt dat dat wel een tikkeltje achterhaald is. "Het laatste échte succes is acht jaar geleden. Daar kun je niet aan blijven vasthouden. In acht jaar tijd gebeurt er ontzettend veel. Natuurlijk zijn er nog altijd momenten waarop het spel echt uit de verf komt, maar die grote successen staan nog zó scherp in ons geheugen gegrift. Iedereen klampt zich daar graag aan vast. En als dat dan niet meer lukt, lijkt het wel alsof de wereld vergaat…"

Toch ligt het optimisme volgens Aron niet alleen bij de fans, maar ook bij het team en de staf. "Die verwachtingen komen echter ook weg bij de Oranje Leeuwinnen en bondscoach Andries Jonker, die vanaf meet af aan hebben geroepen dat de Oranje Leeuwinnen 'alleen gaan om te winnen en anders is het niet toernooi niet geslaagd'. Optimisme is mooi, maar het mag ook wel een beetje realistisch blijven. En dat is totaal niet het geval", besluit hij.

Camerajournalist Leah Smith en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink zijn óók aanwezig op het EK in Zwitserland. Zij praten je in de Sportnieuws.nl in Oranje-videopodcast iedere dag bij over wat er achter de schermen gebeurd op het EK. Ditmaal aandacht voor de persconferenties van Andries Jonker en Daniëlle van de Donk. Bekijk hieronder de volledige video of beluister 'm via je favoriete podcastplatform.