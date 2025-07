De pijnlijke nederlaag op het EK vrouwenvoetbal tegen Engeland heeft de Oranje Leeuwinnen in een bijna onmogelijke situatie gebracht. De route naar de kwartfinale is nagenoeg afgesloten, maar er is nog altijd een sprankje hoop. Sportnieuws.nl zet voor cruciale clash met Frankrijk de scenario’s op een rij.

Het meest realistische pad? Engeland walst probleemloos over Wales heen. De debutant was al kansloos tegen zowel Nederland (3-0) als Frankrijk (4-1), waardoor het sterk lijkt dat zij wél verrassen tegen de ploeg van Sarina Wiegman. Dan moeten de Leeuwinnen met minstens drie doelpunten verschil winnen van Frankrijk: tot nu toe ongeslagen aan kop in poule D.

Drie doelpunten verschil

Als dat lukt, eindigen Nederland, Engeland en Frankrijk met evenveel punten. In dat geval telt alleen het onderlinge resultaat, níet wat er tegen Wales werd uitgespookt. Een 3-0 zege dus en Nederland springt alsnog naar de kwartfinale. Omdat Frankrijk met 2-1 van Engeland won en Engeland met 4-0 van Nederland, moet Oranje dus met drie doelpunten verschil tegen Frankrijk winnen om op doelsaldo in de onderlinge potjes het verschil te maken.

Keuzes van bondscoach Andries Jonker zorgen voor verbazing: 'Eigenlijk wordt ze 'vermoord' op die positie' Na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Engeland moeten de Oranje Leeuwinnen zichzelf bijeenrapen. De stemming binnen en rondom het team is allesbehalve positief. Oud-international en EK-winnares Kelly Zeeman windt er in haar analyse geen doekjes om. "Dat vind ik eigenlijk heel raar", stelt Zeeman in de podcast 'Sportnieuws.nl in Oranje'.

Wonder van Wales: Engeland laat het liggen

Er is nog een reddingsboei: als Nederland Frankrijk 'gewoon' verslaat én Wales stiekem punten afsnoept van Engeland, ligt de weg plots helemaal open. Nederland gaat dan zelfs als groepswinnaar door naar de kwartfinale. Dat komt doordat het onderlinge resultaat boven doelsaldo gaat bij evenveel punten. Zo kunnen de regels van de UEFA de Oranje Leeuwinnen plots een handje helpen.

Beluister hieronder de meest recente aflevering van onze podcast Sportnieuws.nl in Oranje.

Nederland speelt gelijk, Engeland verliest

Is een gelijkspel tegen Frankrijk genoeg? Alleen als Wales het onmogelijke presteert en van Engeland wint. Dan pakt Frankrijk groepswinst (zes punten), Nederland volgt op vier punten en Wales eindigt verrassend als derde. Door het onderlinge resultaat zakt Engeland naar het absolute dieptepunt: laatste in de groep. Klinkt spannend, maar de kans dat dit scenario zich voltrekt, is helaas verwaarloosbaar klein.

Bondscoach van Franse vrouwenteam waarschuwt Oranje Leeuwinnen: 'Dan moeten ze vijf keer scoren' Hoe de Oranje Leeuwinnen toeleven naar het derde EK-groepsduel, tegen Frankrijk, weten we wel: er is 'het mirakel van Basel' nodig om nog door te gaan in Zwitserland. Maar hoe gaat het in het Franse kamp?

Do-or-die tegen Frankrijk

Voor de Oranje Leeuwinnen wacht zondagavond om 21.00 uur dus het allesbeslissende duel met Frankrijk. Tegelijkertijd wordt er afgetrapt bij Engeland tegen Wales. Het worden hoe dan ook pikante confrontaties en mogelijk zelfs het afscheidsduel van bondscoach Andries Jonker en enkele speelsters.