TV-gids: zo kijk je live naar Atlético Madrid - Real Madrid in de achtste finales van de Champions League

Het is op woensdag dé kraker van de achtste finales in de Champions League: Atlético Madrid - Real Madrid. De twee Madrileense clubs vochten al een boeiend eerste duel uit en in Estadio Metropolitano is er nog alles om voor te spelen. Check hier op welke zender je de wedstrijd voor een plek in de kwartfinales kan kijken.

De twee clubs uit de Spaanse hoofdstad maakten er vorige week in Bernabeu een mooie wedstrijd van. De Koninklijke pakte via Rodrygo al snel de leiding, maar ging alsnog rusten met een gelijkspel door een wonderschone treffer van Julian Álvarez. In de tweede helft maakte Brahim Diaz de winnende (2-1), maar er is dus nog alles om voor te spelen in de return.

Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld in het stadion van Atlético Madrid. Zij ontvangen de Champions League-winnaar van vorig seizoen om 21.00 uur. Omdat er tegelijkertijd ook andere wedstrijden zijn, wordt de clash uitgezonden op Ziggo Sport 5.

Ook PSV in actie

De andere duels op deze woensdag zijn LOCS Lille - Borussia Dortmund (18.45 uur), Aston Villa - Club Brugge (21.00 uur) en natuurlijk Arsenal - PSV (21.00 uur). In Londen moet de ploeg van Peter Bosz zich revancheren voor de blamage van een week eerder in het eigen Philips Stadion. Toen werd het liefst 1-7, waardoor het halen van de kwartfinales natuurlijk compleet onmogelijk lijkt.

Feyenoord uitgeschakeld

Dinsdag werd Feyenoord al uitgeschakeld na de terugwedstrijd tegen Internazionale. Daardoor lijkt er geen Nederlandse club in de kwartfinales van de Champions League te zitten. Wel is Nederland ook de komende twee seizoenen al verzekerd van twee directe plaatsen in de Champions League vanwege de resultaten van Eredivisieclubs in Europa.

