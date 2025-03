TV-gids: op deze zender kijk je naar Arsenal - PSV in de Champions League

PSV speelt woensdagavond nagenoeg zeker de laatste Champions League-wedstrijd van dit seizoen. Na de afstraffing tegen Arsenal van vorige week in Eindhoven (1-7) hoopt de ploeg met opgeheven hoofd afscheid te nemen van het Europese toernooi. In dit artikel lees je hoe en waar je de wedstrijd kan kijken.

De blamage in Eindhoven dreunde flink na bij Peter Bosz en co. Na de puike competitiefase en het verslaan van Juventus was er een sprankje hoop op een stunt tegen The Gunners, maar dat bleek in het Philips Stadion totaal niet het geval. Vooral door bijzonder matig verdedigen kreeg PSV zeven tegengoals om de oren.

De return in Londen van vanavond lijkt daarom alleen voor de statistieken interessant. Toch staat er een en ander op het spel. PSV wil natuurlijk eerherstel en betaalde zelfs de tickets van de supporters die in het stadion zitten. Daarnaast is het voor het Nederlands voetbal van belang dat de Eindhovenaren niet zomaar de wedstrijd laten lopen. Er van uitgaande dat PSV niet met meer minimaal zes goals verschil wint, is dit de laatste keer dit seizoen dat de Brabanders punten kunnen scoren op de coëfficiëntenranglijst.

Peter Bosz maakt keuzes voor return Arsenal - PSV en spreekt over 'groot wonder': 'We moeten dichtbij onszelf blijven' PSV-trainer Peter Bosz heeft 'een aantal keuzes' gemaakt voor de return tegen Arsenal in de Champions League na de 1-7-nederlaag in eigen huis. De hoop op de volgende ronde van het toernooi is zo goed als vervlogen. "Het zou een heel groot wonder zijn."

Zo laat begint de wedstrijd

Of dat gaat gebeuren, weten we woensdagavond vanaf 21.00 uur. Dan wordt er tussen Arsenal en PSV afgetrapt in het Emirates Stadium. Liefhebbers kunnen al ruim een uur inschakelen op Ziggo Sport, want dan begint de uitgebreide voorbeschouwing al.

PSV pint 'als bedankje' royaal bankrekening leeg voor fans die afreizen naar Londen voor uitduel met Arsenal PSV speelt woensdagavond naar alle waarschijnlijkheid de laatste wedstrijd in de Champions League van dit seizoen. Dat 'naar alle waarschijnlijkheid' staat erbij voor het geval er een wonder plaatsvindt in het Emirates Stadium, waar de Eindhovenaren gesteund worden door ruim 3000 fans.

Dit zijn de andere duels

Tegelijkertijd worden Aston Villa - Club Brugge en Atlético Madrid - Real Madrid gespeeld. Eerder op de avond (18.45) is het tijd voor LOCS Lille - Borussia Dortmund. Feyenoord kwam gisteren al in actie en nam met opgeheven hoofd afscheid van de Champions League. Bij Serie A-koploper Internazionale werd met 2-1 verloren, waardoor een stunt voor een plek in de kwartfinales er niet in zat.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.