Bij Ajax ligt de komende weken de focus op het vinden van een nieuwe technisch directeur en een nieuwe trainer. Idealiter zijn die binnen voor de transferwindow, zodat beiden mee kunnen beslissen in het transferbeleid van de Amsterdammers. Meerdere namen zouden inmiddels rondzingen in Amsterdam als het gaat om de functie van coach.

Ajax ontsloeg begin november coach John Heitinga na een reeks dramatische resultaten van de Amsterdammers. Technisch directeur Alex Kroes verbond zijn lot aan de trainer en stelde zijn functie ter beschikking. Ajax gaf eerder al aan dat er eerst een vervanger voor Kroes gezocht wordt en vervolgens een trainer. Voor de positie van technisch directeur zou oud-speler Maxwell in beeld zijn geweest, maar Jordi Cruijff is nog altijd topkandidaat. Met hem werden zelfs al meerdere gesprekken gevoerd over een functie.

Mogelijke trainers

Een officiële opvolger van Kroes is nog niet binnen, maar toch zingen de namen van een aantal trainers al rond in Amsterdam. Zo worden er meerdere namen gevolgd in Nederland, België, Spanje en andere landen. Volgens Voetbal International worden twee specifieke trainers al langere tijd gevolgd door de Amsterdammers: Jacob Neestrup en Inigo Perez. Het is niet bekend of zij ook direct de topkandidaten zijn voor de vacante functie bij Ajax. Dat zal de nieuwe technisch directeur mee moeten beslissen.

Jacob Neestrup

Het is niet de eerste keer dat de naam van Neestrup valt in Amsterdam. Voordat Francesco Farioli vorig seizoen werd aangesteld als trainer, werd ook de Deen genoemd. De 37-jarige Neestrup is al sinds 2022 trainer van het Deense FC Kopenhagen en doet het daar uitstekend. Hij stond al 170 wedstrijden aan het roer bij de club, werd twee keer kampioen van Denemarken en doet het dit seizoen goed in de Champions League. Zo werd er woensdag nog gewonnen uit bij Villarreal (1-3). Het daadwerkelijke aantrekken van Neestrup heeft wel wat voeten in de aarde, aangezien de coach in 2024 zijn contract bij Kopenhagen tot medio 2029 verlengde.

Iñigo Perez

Ook de Spaanse oefenmeester Iñigo Perez staat al langere tijd op de radar in Amsterdam. De oud-voetballer is sinds februari 2024 succesvol als coach van Rayo Vallecano. Perez hielp de club die doorgaans vecht tegen degradatie naar de achtste plek in de Spaanse competitie. Daarmee behaalde Rayo een Conference League-ticket en dat is voor het eerst in de clubgeschiedenis. Het halen van Perez zal voor Ajax een stuk makkelijker worden dan Neestrup, aangezien het contract van de Spanjaard aan het eind van dit seizoen afloopt.

