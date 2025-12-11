Jordi Cruijff verloor in 2016 zijn vader, voetballegende Johan Cruijff, aan de gevolgen van kanker. Maar de wereld zakte echt onder zijn voeten vandaan toen zijn dochter Danae ook die diagnose kreeg. Ze doen nu samen hun verhaal over die zware periode. "Ik was boos op de wereld."

Cruijff en zijn dochter schuiven samen aan in de podcast The Overlap. Voetbal speelde altijd een grote rol in zijn leven. Maar toen hij hoorde dat zijn dochter Danae botkanker had, schoof hij alles aan de kant. "In die tijd heb ik niet gewerkt en zelfs een jaar geen voetbal gekeken", vertelt Cruijff, die in 2023 stopte als sportief directeur bij FC Barcelona. Begin dit jaar ging hij weer aan de slag ging als technisch adviseur bij de Indonesische voetbalbond. Momenteel is hij serieus in beeld bij Ajax.

"Mijn vader is natuurlijk ook overleden aan kanker in 2016, maar ik heb daar vrede mee", vervolgt de 51-jarige. "Mijn vader heeft vijf levens gehad en heeft overal van genoten. Hij heeft niet hoeven lijden." Bij zijn eigen dochter was het een ander verhaal. "Ik was boos op de wereld. Onze dochters zijn onze zwakke plek, onze prinsesjes. Ik vond dat ik ziek moest zijn, niet zij."

Kracht

"Maar toen zag ik ouders die echt hun kinderen kwijt waren geraakt en vroeg ik me af: ‘wie ben ik om zo boos te zijn? Ik mag niet klagen, ze is er nog. Ik moet dankbaar zijn.'" Een van die voorbeelden is Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique. Hij verloor zijn dochtertje aan dezelfde vorm van kanker als Danae had. Cruijff heeft grote bewondering voor zijn kracht en werd geïnpireerd door Enrique. "Je dochter moet je sterk zien, maar dat was niet altijd eenvoudig voor mij. Het was de zwaarste periode uit mijn leven.”

'Niet huilen, pap'

Ook Danae zelf schoof aan bij het emotionele gesprek. "Niet huilen pap, want dan moet ik ook huilen”, zegt zij. "Het gaat nu goed met me, ik ben gelukkig en gezond." De weg naar herstel was lang na de chemotherapie. Danae moest opnieuw leren lopen. "Hij wilde soms dat ik twee keer per dag fysio zou doen, alsof ik een profvoetballer was”, vertelt ze over haar vader.

Ze ging bij hem wonen en vader en dochter bouwden zo een extra bijzondere band op. "We veranderden toen in dezelfde persoon, waarvan ik me nog steeds afvraag of dat wel goed was", grapt Danae. "We kunnen goed met elkaar opschieten, omdat we dezelfde karaktereigenschappen hebben." Ze probeerden ook kracht te halen uit humor. "Ze noemde mij altijd kale, nu kon ik dat ook tegen haar zeggen. Dat was onze manier om met de situatie om te gaan. Je probeert een lach op elkaars gezicht te krijgen op zulke zware momenten. Ze heeft een sterk karakter, dat heeft ze van haar moeder."

