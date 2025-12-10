Het is hosanna in Amsterdam. Ajax heeft de wedstrijd in Azerbeidzjan heldhaftig omgedraaid en met 4-2 gewonnen van Qarabag. En dat terwijl de Amsterdammers ook al twee keer op rij wonnen in de Eredivisie. Nog geen enkele keer won Ajax zo vaak achter elkaar dit seizoen. Ze gaan met een goed gevoel naar De Klassieker tegen Feyenoord, maar ze moeten niet vergeten dat de verschillen levensgroot zijn tussen beide ploegen.

Dat Ajax een positieve opsteker heeft gekregen van de afgelopen resultaten, dat is duidelijk. Het staat buiten kijf dat Ajax met een lekker gevoel richting de belangrijkste wedstrijd van het jaar gaat, maar er moet gewaakt worden voor te hoge verwachtingen. Bij uitstek is Ajax-Feyenoord een wedstrijd die gewonnen moet worden door de Amsterdammers, zeker nu ze lekker in hun vel zitten, maar de verschillen zijn heel groot.

Kunst en vliegwerk

De laatste drie duels werden weliswaar gewonnen, dat gebeurde wel met het nodige kunst en vliegwerk. Hoezeer de overwinning op Qarabag spectaculair is, zozeer is die ook geflatteerd. Tot tien minuten voor tijd was Ajax ten dode opgeschreven, maar dankzij een geniaal moment van Anton Gaaei kantelde de boel. Tot die tijd was Qarabag ook in de uitbraak gevaarlijk en had Ajax moeite kansen te creëren. Dat startte pas een kwartier voor tijd, vanaf het moment dat Konadu een levensgrote kans miste.

Dat geldt ook voor de overwinning op Fortuna Sittard afgelopen weekend. Ook daar was het doelpuntenverschil 2 in het voordeel van Ajax, maar ook in die wedstrijd waren de Amsterdammers allerminst overtuigend. Hetzelfde valt te stellen voor het gewonnen duel met Groningen in een lege Johan Cruijff ArenA. Menig ervaringsdeskundige gaf al aan dat die lege ArenA op een geweldig moment kwam voor het in slechte vorm verkerende Ajax.

De Klassieker

Door zonder enige verwachting De Klassieker in te gaan, kan Fred Grim de druk bij zijn spelers weghouden en hopen op wederom een opleving van Ajax. Feyenoord verkeerde enige tijd niet in goede vorm, maar blaakt van het zelfvertrouwen na de afslachting van PEC Zwolle in De Kuip afgelopen speelronde. Al moeten de Rotterdammers zelf ook nog naar Roemenië in de Europa League.

Feyenoord is simpelweg breder bezet met veel meer kwaliteit in de ploeg. Denk aan spelers als Luciano Valente, Quinten Timber en de onvoorspelbare Anis Hadj Moussa. Dat heeft het team van Robin van Persie al bewezen in de competitie. Het kampt met de nodige personele problemen, maar dat geldt bij Ajax net zo goed. De spoeling in Amsterdam is misschien nog wel dunner.

Mocht Ajax wél resultaat boeken tegen Feyenoord, dan is er voor Ajax alles aan gelegen om op die roes de laatste twee wedstrijden van het kalenderjaar (Excelsior Maassluis in de beker en NEC-uit) ook positief af te sluiten. Dan kan de focus op de nodige reorganisatie van de club.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.