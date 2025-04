UEFA schorst belangrijke spelers Real Madrid na 'provocerende' gebaren in Champions League; Arsenal profiteert niet

Het geld stroomt binnenkort binnen bij de UEFA vanuit de Spaanse hoofdstad. Drie spelers van Real Madrid hebben namelijk een boete voor wangedrag na de overwinning na strafschoppen op stadgenoot Atlético Madrid in de Champions League. Het gaat om Kylian Mbappé en Dani Ceballos. Vinícius Júnior ging vrijuit.

Rüdiger kwam er het slechts vanaf van alle spelers. Hij moet 40.000 euro betalen. Toch is dat een schijntje gezien zijn jaarsalaris van zo'n 14,5 miljoen. De Franse superster Mbappé kreeg een boete van 30.000 euro. Per uur verdient hij bijna 6000 euro, dus een vlugge rekensom leert dat hij er niet heel lang voor hoeft te werken. Ceballos kwam er vanaf met een rekening van 20.000 euro.

Daarnaast krijgen ze een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd met een proeftijd van een jaar. Pech voor Arsenal dus, het drietal kan komende week wel meedoen in de kwartfinale van de Champions League. The Gunners versloegen in de achtste finales PSV overtuigend met 9-3 over twee wedstrijden.

Onderzoek

De Europese voetbalbond UEFA begon vorige maand een onderzoek naar Rüdiger, Mbappé, Ceballos en Vinícius Júnior. De vier spelers van Real Madrid zouden zich met allerlei gebaren provocerend hebben gedragen na de return tegen stadgenoot Atlético. Alleen Vinícius Júnior werd vrijgesproken.

Real Madrid versloeg de buurman na strafschoppen. Het heenduel in eigen stadion eindigde in 2-1, terwijl er bij de return in het stadion van Atléti na 120 minuten spelen 1-0 op het scorebord stond. In de penaltyreeks werd een goal van Julian Álvarez afgekeurd omdat hij de bal twee keer toucheerde. De Koninklijke won met 4-2 na strafschoppen.

