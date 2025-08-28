Wie dacht dat de Europese voetbalbond UEFA niet aan de fans denkt, heeft het mis. Donderdag kondigden ze een drastische wijziging aan voor de finale van de Champions League.

Waar de eindstrijd jarenlang om 21.00 uur werd gespeeld, verandert dat vanaf de finale in Boedapest in 2026. Daar wordt voor het eerst om 18.00 uur afgetrapt. "Met deze verandering stellen we de ervaring van de fans centraal in onze planning. De UEFA Champions League-finale is het hoogtepunt van het voetbalseizoen en de nieuwe aftraptijd maakt deze nog toegankelijker, inclusiever en impactvoller voor iedereen die erbij betrokken is", aldus UEFA-baas Aleksandr Ceferin.

Volgens Ceferin kunnen wedstrijden doordeweeks prima om 21.00 uur. De finale is een ander verhaal. Met eventueel verlenging en strafschoppen kan het laat worden voor fans. "De nieuwe aftraptijd biedt supporters de mogelijkheid om de rest van de avond met vrienden en familie te genieten en terug te blikken op dé wedstrijd van het seizoen."

Nauw contact tussen UEFA en fans

De wijziging is doorgevoerd na gesprekken, de UEFA en Football Supporters Europe (FSE). "Dit is een welkome stap voorwaarts voor de fans die naar de wedstrijd gaan en die we van harte ondersteunen", aldus directeur Ronan Evain van FSE. Een eerdere aftrap maakt dagtrips haalbaarder, vermindert reisstress en stelt fans in staat om van het evenement te genieten zonder zich zorgen te maken over de logistiek 's avonds laat.

Sinds 2010 wordt de finale van de Champions League op zaterdag gespeeld, daarvoor gebeurde dat midweeks (vaak op woensdag). De komende finale is in de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In 2017 wordt er gespeeld in Bakoe of Madrid. Daarover valt de beslissing komende maand.

