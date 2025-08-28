De groepsfase van de Champions League biedt Ajax en PSV niet alleen sportieve uitdagingen, maar ook enorm veel geld. Dit seizoen verdeelt de UEFA maar liefst 2,4 miljard euro onder de 36 deelnemende clubs. Sportnieuws.nl zocht uit hoe deze miljoenen worden verdeeld en hoeveel beide Nederlandse topclubs kunnen verdienen.

Ajax krijgt een startpremie van circa 37 miljoen euro voor deelname aan de Champions League. Dat is 0,5 miljoen euro meer dan landskampioen PSV. Het prijzengeld wordt op drie verschillende manieren verdeeld:

Vast startbedrag: Een basisbedrag dat voor iedere club hetzelfde is. Prestatiebonussen: Beloningen op basis van resultaten in de competitiefase. Prijzenpot gebaseerd op televisiegeld en historische prestaties: Extra bedragen die afhangen van eerdere successen in Europese competities en televisieopbrengsten.

Iedere club krijgt een standaard startpremie van 18,62 miljoen euro. Daarnaast wordt een geldbedrag toegekend op basis van de 'value pillar'. Dat deel bestaat uit twee verschillende componenten. Er wordt gekeken naar de positie op de Europese ranking op basis van sportieve prestaties van de laatste tien seizoenen. Ajax staat daarop iets hoger dan PSV. Daarnaast wordt er geld uitgekeerd op basis van de hoeveelheid tv-gelden die een land genereert en de UEFA-ranking van de voorbije vijf jaar. Daarop scoort PSV iets beter dan Ajax.

Prestatiebonussen

Naast het startbedrag kunnen Ajax en PSV verdienen aan hun prestaties in de competitiefase. Iedere overwinning brengt 2,1 miljoen euro op, terwijl een gelijkspel 700.000 euro oplevert. Clubs die zich weten te plaatsen voor de knock-outfase verdienen bovendien extra bonussen, afhankelijk van hoe ver ze komen.

Na afloop van de competitiefase worden de clubs gerangschikt op basis van hun prestaties, van positie 1 tot 36. Op basis van deze ranglijst worden zogenoemde 'aandelen' verdeeld. De nummer 1 ontvangt 36 aandelen, terwijl de nummer 36 slechts één aandeel krijgt. Eén aandeel heeft een waarde van 275.000 euro.

De ploeg die de competitiefase winnend afsluit, ontvangt dus 36 x 275.000 euro = 9,9 miljoen euro. De nummer laatst krijgt dus 275.000 euro. Naast de aandelen, ontvangt de top 16 nog extra bonussen: de top-8 krijgt 2 miljoen euro bovenop het bedrag dat ze binnenslepen in aandelen, de nummers 9 tot en met 16 ontvangen 1 miljoen extra.

Inkomsten

Hoe verder een club komt in het toernooi, hoe hoger de inkomsten. Hieronder een overzicht van de beloningen per fase:

Prestatie Prijzengeld Winnaar € 25 miljoen Verliezend finalist € 18,5 miljoen Halve finalist € 15 miljoen Kwartfinalist € 12,5 miljoen Achtste finale € 11 miljoen Knock-out play-offs € 1 miljoen Competitiefase winst € 2,1 miljoen per overwinning Competitiefase gelijkspel € 700.000 per gelijkspel

Historische en televisiebonus

Tot slot is er een derde component: een prijzenpot gebaseerd op televisieopbrengsten en de historische prestaties van de clubs in Europese competities. Clubs met een succesvolle historie in de Champions League ontvangen een groter aandeel.

Wat kunnen Ajax en PSV verdienen?

Voor Ajax en PSV begint het prijzengeld met een gegarandeerd startbedrag van 18,62 miljoen euro. Daarbovenop kunnen zij door overwinningen in de groepsfase en een goede eindpositie op de ranglijst miljoenen extra verdienen. Mochten zij zich plaatsen voor de knock-outfase, lopen de inkomsten nog verder op. PSV verdiende vorig seizoen zo'n 72 miljoen euro en Feyenoord 74,5 miljoen euro.

