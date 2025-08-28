Spelers, directie en fans van Ajax en PSV zaten met klamme handjes voor de Champions League-loting. Voor de regerend landskampioen viel de loting zwaar uit met een bijzonder uitdagende poule, terwijl Ajax profiteerde van een aanzienlijk gunstigere loting dankzij de rekencomputer van de UEFA. Hieronder lees je welke tegenstanders beide Nederlandse topclubs treffen in het miljardenbal.

Loting PSV

Uit de poule met sterkste tegenstanders kwamen loodzware teams rollen. PSV krijgt Bayern München met topspits Harry Kane op bezoek. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij zowel Arne Slot (Liverpool) als Erik ten Hag (Leverkusen). Verder keert Noa Lang met Napoli terug in het Philips Stadion en zijn er uitduels bij Newcastle United en het Griekse Olympiakos.

Daarnaast treft PSV mogelijk de grootste krachtpatser van het toernooi: Liverpool, de Engels kampioen onder leiding van Arne Slot. De loting werd nóg mooier: uit naar het Leverkusen van Erik ten Hag en het ontvangt Noa Lang (Napoli) in het Philips Stadion.



1. Bayern München (thuis)

2. Liverpool (uit)

3. Bayer Leverkusen (uit)

4. Atlético Madrid (thuis)

5. Olympiakos (uit)

6. Napoli (thuis)

7. Union (thuis)

8. Newcastle United (uit)

Loting Ajax

Ajax trof het op papier wat beter dan PSV, maar staat met een mindere selectie alsnog voor een loodzware opgave. Galatasaray is een oude bekende, want de Turkse topclub kwam vorig jaar in de Europa League al op bezoek in Amsterdam. De uitwedstrijd bij Chelsea wordt een weerzien met verdediger Jorrel Hato, die deze zomer voor veel geld naar Stamford Bridge vertrok.

1. Chelsea (uit)

2. Internazionale (thuis)

3. Benfica (thuis)

4. Villarreal (uit)

5. Olympique Marseille (uit)

6. Olympiakos (thuis)

7. Galatasaray (thuis)

8. Qarabag (uit)

Champions League-format

De Champions League heeft sinds vorig seizoen een nieuwe opzet. De eerste ronde bestaat uit een competitie met 36 clubs. PSV en Ajax konden als teams uit dezelfde competitie elkaar niet treffen in deze fase van het toernooi. De UEFA streeft ernaar het volledige wedstrijdschema op zaterdag 30 augustus te publiceren. Hieronder zie je hoe het prijzengeld is verdeeld.

Startdatum Champions League

De Champions League begint officieel op dinsdag 16 september, met speelrondes op woensdag 17 en donderdag 18 september. De overige groepsfasewedstrijden worden gespeeld op:

30 september en 1 oktober

21 en 22 oktober

4 en 5 november

25 en 26 november

9 en 10 december

De acht beste clubs plaatsen zich voor de knock-outfase, die begint op 17 februari 2026. De clubs die eindigen tussen plek 9 en 24 gaan eerst naar een tussenronde. De finale vindt plaats op 30 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.