Uitgerekend uitgefloten Marc Cucurella bezorgt Spanje cruciale goal in EK-finale tegen Engeland

Spanje heeft zondagavond voor de vierde keer in de geschiedenis het EK gewonnen. De Spanjaarden waren in de finale dankzij een doelpunt van invaller Mikel Oyarzabal vlak voor tijd met 2-1 te sterk voor Engeland, dat net als drie jaar geleden met lege handen achterbleef. Spanje is het eerste land dat vier keer Europees kampioen is geworden.