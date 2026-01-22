PSV beleefde een rampzalige avond in Newcastle, waar niet alleen de uitslag maar ook een omstreden arbitrale beslissing de gemoederen bezighield. Joey Veerman stond daarbij centraal na een harde overtreding die zonder zware sanctie bleef. "Als het even tegenzit, breek je je been", stelt Veerman.

Halverwege de eerste helft, met een 1-0 achterstand voor PSV op het scorebord, leek Newcastle United met een man minder verder te moeten. Bruno Guimarães kwam met hoge intensiteit invliegen en raakte Veerman vol op het onderbeen. De Braziliaan leek met gestrekt been over de bal te gaan en belandde met zijn noppen op de scheen van de PSV’er. Tot verbazing van velen hield scheidsrechter Daniel Siebert het op een gele kaart. Ook vanuit de VAR bleef het stil.

Veerman kan ongeloof nauwelijks verbergen

Veerman liep na afloop zichtbaar aangeslagen rond en voelde de gevolgen van de tackle nog nadrukkelijk. "Het voelt stijf en doet pijn. Dat zal nog wel even aanhouden", zei Veerman bij Ziggo Sport. Dat het bij geel bleef, vond hij onbegrijpelijk. "Echt schandalig."

Tóch opmerkelijk dat scheidsrechter Daniel Siebert en VAR géén rode kaart in moment met Joey Veerman zien. Natuurlijk is het een 'voetbalactie', maar onbesuisd kan toch ook nog steeds een rode kaart zijn? #newpsv #veerman #psv pic.twitter.com/Q7ryHAH2f5 — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) January 21, 2026

De uitgesproken Volendammer kon zich totaal niet vinden in de lezing van de scheidsrechter. "Hij raakte eerst de bal, zei hij. Daarom was het geen rode kaart. Maar als dit geen rood is, dan houdt het op. Hij zet volle bak zijn voet over de bal en komt volle bak met zijn noppen onder mijn scheenbeschermers en boven mijn enkel." De PSV’er beseft dat het veel slechter had kunnen aflopen. "Als het even tegenzit, breek je je been. Volgens mij heb ik geluk gehad."

Kansloze avond voor PSV

Sportief gezien viel er voor PSV weinig te halen op St. James’ Park. De ploeg van Peter Bosz had een grote stap richting overwintering in de Champions League kunnen zetten, maar kwam er geen moment aan te pas tegen het ontketende Newcastle United. De Engelsen speelden de Eindhovenaren volledig weg, die uiteindelijk met een pijnlijke 3-0 nederlaag afdruipten.

