De Champions League was dinsdagavond weer in volle gang met het eerste deel van de vijfde speelronde. Dat betekent dat de competitiefase over de helft is en dat de contouren van de eindstand duidelijker worden. Ajax - Benfica werd al vroeg afgewerkt, maar later op de avond werden er ook andere topwedstrijden gespeeld. Waaronder de kraker tussen Chelsea en FC Barcelona. Check hier de uitslagen van de Champions League op 25 november.

De UEFA plant standaard twee duels op het vroege tijdstip van 18.45 uur. Dinsdagavond trapte Ajax vroeg af. Het Portugese Benfica van toptrainer José Mourinho kwam op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Voorafgaand aan het duel stonden beide ploegen nog op nul punten, maar nu zijn de Amsterdammers de enigen die nog geen enkel punt hebben gepakt in het miljardenbal. Benfica was namelijk met 0-2 te sterk.

Galatasaray - Union Sint-Gillis

Het Belgische Union Sint-Gillis had de eer om het tweede duel om 18.45 uur te vormen. Op bezoek bij het Turkse Galatasaray moest er voor het eerst in vier duels weer een punt gepakt worden en dat lukte. De Belgen wonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Promise David. Onze zuiderburen hebben daarmee een belangrijke stap gezet richting de tussenronde.

Absolute kraker: Chelsea - FC Barcelona

Het mooiste affiche van de avond werd op Stamford Bridge afgewerkt. De Engelse grootmacht Chelsea, dat in de Premier League als enige een beetje in de buurt van koploper Arsenal kan blijven, kreeg FC Barcelona op bezoek. Bij de Catalanen stond onder andere Frenkie de Jong in de basis, maar de Nederlandse middenvelder kon het verschil niet maken. Sterker nog: Barca werd afgedroogd door de Londense ploeg. Barcelona-doelman Joan Garcia kreeg drie doelpunten om de oren. Tot overmaat van ramp kreeg aanvoerder Ronald Araujo ook nog eens een rode prent.

Manchester City - Bayer Leverkusen

Manchester City was met tien punten uit vier wedstrijden lekker bezig, maar in het thuisduel tegen Bayer Leverkusen ging het de ploeg van Pep Guardiola minder goed af. Ondanks de vele kansen verloor City, met Tijjani Reijnders en Nathan Aké in de basis, met 0-2. De Britten hadden maar liefst zeven schoten op doel, maar de Nederlandse Bayer-doelman Mark Flekken zorgde voor het enige Nederlandse lichtpuntje op de avond door zijn doel schoon te houden.

Andere interessante clubs die dinsdag 25 november in actie kwamen in de Champions League, waren Borussia Dortmund, Napoli en Newcastle United. Check hieronder hun uitslagen. Check onderaan het artikel de stand in de competitiefase van het miljardenbal.

Borussia Dortmund - Villarreal

Napoli - Qarabag

Olympique Marseille - Newcastle United

Bodo/Glimt - Juventus

Slavia Praag - Athletic Bilbao

