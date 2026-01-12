Voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart (42) is een fan van Fortuna-speler Alen Halilović (29). Maar Van der Vaart heeft ook wat opmerkelijke dingen gezegd die door buitenlandse media worden opgepikt.

Halilović keerde zondag na negen maanden blessureleed terug bij Fortuna. Hij viel in de 89e minuut in en liet direct zijn klasse zien met een assist op de gelijkmaker (2-2) tegen Go Ahead Eagles. "Hij is een klassieke 'tien'", aldus Van der Vaart over Halilović Sij studio Vandaag. In december 2024 raadde hij de speler aan bij Ajax, in de hoop dat "zulke spelers niet zullen verdwijnen".

Van der Vaart, zelf een voormalig aanvallende middenvelder, toonde zich verheugd over de terugkeer van Halilović. "Hij is net als Ihattaren (Halilović's teamgenoot), en nu spelen ze samen", benadrukte de oud-voetballer van Ajax, HSV, Real Madrid en Tottenham Hotspur.

'Er zit iets niet goed in zijn hoofd'

Hij onthulde ook dat hij af en toe contact heeft met de Kroatische voetballer ."Af en toe stuurt hij me een foto van de training", zegt Van der Vaart. "Hij heeft uitzonderlijke kwaliteit, maar er zit iets niet goed in zijn hoofd. Soms geeft hij een pass van wereldklasse en daar moeten we van genieten."

Die opmerking over het hoofd van de speler werd breed uitgemeten in het Servische Sportal. De kop boven het artikel is het citaat van Raffie: "Hij is een toptalent, maar er is iets mis met hem."

Worsteling met blessureleed

Vorig seizoen was Halilović een sleutelspeler voor Fortuna met 28 optredens, twee goals en vier assists. Tijdens de zomerse transferperiode werd zijn naam gelinkt aan het Azerbeidzjaanse Karabag en het Braziliaanse Grêmio, maar uiteindelijk bleef hij bij de club. Trainer Danny Buijs kondigde begin augustus aan dat Halilović de ploeg mogelijk zou verlaten, maar dat gebeurde niet.

In de maanden daarna werd hij een waar mysterie voor de club. Fans vroegen zich af waar hij was gebleven, totdat Buijs medio november onthulde dat Halilović kampte met een blessure. Kort daarna meldde Voetbal International dat hij in Kroatië revalideerde van een enkelblessure.

Nederland

Na zijn terugkeer in Nederland werkte hij eerst aan een individueel programma, waarna hij zich weer bij de selectie voegde. Aangezien zijn contract bij Fortuna aan het einde van het seizoen afloopt, doken geruchten op over een mogelijk vertrek deze winter al. Halilović wilde niet reageren op deze beweringen en benadrukte dat hij zich volledig richt op Fortuna.

Zwaar

Toch benadrukte hij dat hij een zware periode achter de rug heeft. "Er is veel gebeurd. Blessures, maar ook dingen in mijn privéleven. Het was niet makkelijk, maar ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt aan mijn comeback", verklaarde Halilović, voor wie dit zijn eerste wedstrijd in negen maanden was.

Jaren geleden leek Halilović een glansrijke toekomst tegemoet te gaan. In zijn jeugd werd hij beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie, wat hem een transfer van Dinamo naar Barcelona opleverde. Zijn carrière verliep echter niet zoals gehoopt. Tal van uitleenbeurten en transfers volgden naar clubs als Sporting Gijón, Las Palmas, AC Milan, HSV... Bij geen van deze clubs wist hij zijn ware vorm te vinden.