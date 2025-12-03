Tijdens het WK voetbal van 2026 gaat de FIFA een bijzondere samenwerking aan. Daarmee hoopt de organisatie 'creativiteit en plezier' toe te voegen aan het eindtoernooi, voor voetbalfans van alle leeftijden. Er wordt ook een uniek product op de markt gebracht.

FIFA gaat namelijk samenwerken met LEGO tijdens het WK. "Voor voetbalfans van alle leeftijden over de hele wereld brengt de samenwerking creativiteit en plezier", klinkt het in een persbericht. "Het biedt unieke speelervaringen aan fans in de aanloop naar en tijdens het toernooi."

Er is vanaf nu al een speciaal product te koop van het speelgoedmerk. Fans kunnen een bouwpakket van de officiële trofee in huis halen, die is gemaakt van LEGO stenen op een schaal van 1:1. "Fans nemen zo een stukje gouden magie van het toernooi mee naar huis en kunnen hun passie voor voetbal tonen in de aanloop naar het grootste wereldwijde sportevenement van volgende zomer."

Roberto Carlos

Zo kunnen alle fans zich als winnaars wanen. Oud-voetballer Roberto Carlos, die in 2002 namens Brazilië het WK won is ook enthousiast. “Het winnen van het WK was een van de meest ongelooflijke momenten in mijn leven en ik zal nooit vergeten hoe het voelde om die trofee vast te houden", zegt hij over de samenwerking. "Ik weet dat we dit niet hadden kunnen bereiken zonder onze geweldige fans en wat deze trofee voor hen betekent."

"Nu kunnen fans met de LEGO World Cup Trophy set hun eigen versie maken en die magie mee naar huis nemen", vervolgt hij. "Het gaat niet alleen om het bouwen van een trofee; het gaat erom de liefde voor voetbal te delen met familie en vrienden.”

"De FIFA World Cup-trofee staat symbool voor prestatie en eenheid", zegt Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer bij de LEGO Groep. "Nu kunnen fans overal ter wereld, dankzij de creativiteit van de LEGO steen, de spanning ervan ervaren."

Loting WK 2026

Voor het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman is het een spannende week. Zij krijgen vrijdag bij de loting voor het WK voetbal te horen tegen welke drie landen ze het volgend jaar in de groepsfase moeten opnemen. Om 18.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de loting van start.

