PSV speelde op 15 maart 2016 een van de meest memorabele wedstrijden uit zijn geschiedenis in het iconische Vicente Calderón-stadion tegen Atlético Madrid. Het duel in de achtste finales van de Champions League zat vol spanning, emotie en drama. Uiteindelijk werd het een avond die de boeken in zou gaan als een van de meest heroïsche, maar tegelijkertijd pijnlijke Europese avonden voor de Eindhovenaren.

In de thuiswedstrijd had PSV de Madrilenen al knap op een 0-0 gehouden. Wie vooraf had verwacht dat PSV zou worden overlopen door het machtige Atlético in het kolkende Vicente Calderón, kwam bedrogen uit. Voor ruim 50.000 fanatieke supporters speelde PSV met lef en discipline. De ploeg van Phillip Cocu bood in de eerste helft zelfs uitstekend partij aan de verliezend finalist van de Champions League in 2014. Atlético, bekend om hun fysieke spel en ijzersterke defensie onder leiding van coach Diego Simeone, wist nauwelijks door de Eindhovense muur heen te breken.

Cruciale rol voor Jeroen Zoet

Tien jaar later zal voormalig PSV'er Jeroen Zoet ongetwijfeld nog steeds vaak terugdenken aan de memorabele tweestrijd tegen de Spaanse grootmacht. Zoet, die in de thuiswedstrijd in Eindhoven (eveneens geëindigd in 0-0) al uitblonk, bewees ook in Madrid zijn onschatbare waarde. Na slechts een kwartier liet hij zijn klasse zien door met een schitterende reflex een vrijwel zekere treffer van Antoine Griezmann te voorkomen. Dat moment bleek niet alleen cruciaal, maar markeerde ook het begin van een avond waarin Zoet herhaaldelijk PSV overeind hield te midden van de aanhoudende Spaanse storm.

120 minuten strijd zonder winnaar

Na 90 minuten voetbal prijkte er opnieuw een 0-0 op het scorebord. Ook tijdens de verlenging bleven beide ploegen volledig in evenwicht. Atlético toonde zich gevaarlijk, maar PSV hield stand en gaf geen centimeter prijs. De spelers van PSV vochten als leeuwen, waarbij Andrés Guardado, Marco van Ginkel en Jeffrey Bruma zich extra lieten gelden. Na 120 zenuwslopende minuten was er geen winnaar en moest de beslissing vallen via een strafschoppenserie.

Zenuwslopende penaltyserie

De strafschoppenserie werd een ware thriller. De eerste vijftien penalty's werden zonder fouten genomen, waarbij spelers als Van Ginkel, Guardado, Davy Pröpper en Héctor Moreno hun zenuwen uitstekend onder controle hielden. Vervolgens was het de beurt aan Luciano Narsingh. Onder het oorverdovende gefluit en geschreeuw van 50.000 fanatieke supporters van Los Rojiblancos, en met miljoenen kijkers wereldwijd, schoot hij de bal hard tegen de lat.

"Man, ik kon er niet van slapen. Dat beeld van die bal die op de lat gaat, bleef door mijn hoofd malen. Maar ik heb veel steun gehad van grote spelers. Ruud van Nistelrooij stuurde me meteen een bericht. Dat het ’t meest over je zegt hoe je het na zo’n teleurstelling oppakt", vertelde Narsingh over dat moment in De Volkskrant.

De vreugde bij Atlético Madrid was enorm toen Juanfran daarna de beslissende strafschop binnenschoot. Het stadion barstte uit in extase, terwijl de spelers van PSV verslagen op het gras neerstortten. Het Europese avontuur eindigde op de meest pijnlijke manier.

Revanche in het Philips Stadion

PSV krijgt dinsdagavond de kans op revanche in het Philips Stadion. Dat doen ze vol vertrouwen na hun indrukwekkende overwinningen op Napoli (6-2) en Liverpool (1-4). De aftrap van het duel vindt plaats om 21.00 uur.

