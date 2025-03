Valentijn Driessen komt met bizar gerucht over PSV - Ajax: 'Willen ze dat?'

De Eredivisie hervat komend weekend en uiteraard is PSV - Ajax hét klapstuk van het voetbalweekend. De Eindhovenaren moeten winnen om dichter bij koploper Ajax te komen, maar volgens Valentijn Driessen is het helemaal niet zeker dat er gespeeld gaat worden.

Dat heeft alles te maken met het nieuws dat maandagmiddag plots naar buiten kwam. PSV liet eerder vandaag weten dat één speler uit de selectie kampt met actieve tuberculose. Snel daarna werd duidelijk dat het om de spits Lucas Pérez zou gaan.

De schrik zit er goed in, want de ziekte is overdraagbaar. In theorie is het dus mogelijk dat ook andere spelers van de Eindhovense club het onder de leden hebben. Tot nog toe is er geen ander geval bekend, maar het wordt door onder meer de KNVB niet uitgesloten, Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, doet in Vandaag Inside uit de doeken dat het tuberculose-nieuws mogelijk verregaande gevolgen heeft voor de topper van dit weekend.

KNVB aan zet

"De KNVB krijgt morgen alle papieren en de arts Edwin Goedhart zal kijken wat het beste is: kan de wedstrijd wel of niet gespeeld worden, wil Ajax dat?" Dat zorgt voor wat verbazing in de studio, maar Driessen is serieus. "In principe zou de wedstrijd afgelast kunnen worden. Je weet het niet... Wie weet komt er deze week nog een geval van een PSV'er met tuberculose."

Tijdens de coronapandemie konden geregeld wedstrijden niet doorgaan omdat er een of meerdere spelers besmet waren met het coronavirus. De KNVB wil niet meer zo snel een wedstrijd omwille van een virus verplaatsen. "Dat gaan ze niet zo snel doen." Wel worden er, als de situatie zo blijft, misschien maatregelen getroffen. "Dat Ajax bijvoorbeeld als eerst het veld op gaat en PSV later het veld op", zo noemt Driessen als voorbeeld.

