FC Utrecht start donderdag aan het hoofdtoernooi van de Europa League. Voor de basisopstelling moet trainer Ron Jans echter nog een knoop doorhakken. "Daar maak je een keuze op."

Spits Sébastien Haller van FC Utrecht is fit genoeg voor een eventuele basisplaats tijdens de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League tegen Olympique Lyon. Dat zei trainer Ron Jans tijdens de persconferentie op woensdag, een dag voor het thuisduel.

Haller speelde dit seizoen vier competitieduels en twee wedstrijden in de voorronden van de Europa League. In alle gevallen kwam hij als invaller binnen de lijnen. Jans gaf aan het begin van het seizoen de voorkeur aan David Min.

Keuze

Jans wilde zich niet uitlaten over wie in de basis staat tegen Olympique Lyon. "Ik heb vertrouwen in Min, maar dat wil niet zeggen dat hij gaat starten", zei Jans. "Ik vind namelijk dat Sébastien vanaf nu ook klaar is om te starten, fysiek gezien. Daar maak je een keuze op."

'Goed gevoel'

Utrecht verloor zaterdag bij Fortuna Sittard zijn tweede competitiewedstrijd op rij, maar Jans denkt dat zijn ploeg klaar is voor Olympique Lyon. "Het gevoel en het vertrouwen terugkrijgen begint met het neerzetten van een goed resultaat in een wedstrijd", zei Jans, die zag dat het goed zat bij zijn spelers tijdens de nabespreking en de training. "Ik ga met een goed gevoel de wedstrijd in. De jongens hebben vandaag heerlijk getraind en ik denk dat we er klaar voor zijn."

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Olympique Lyon begint donderdag om 21.00 uur in de Galgenwaard. Na het duel met de Fransen volgen wedstrijden tegen SK Brann, SC Freiburg, FC Porto, Real Betis, Nottingham Forest, KRC Genk en Celtic.

