Bekende collega vol lof over sensatie Ron Jans: 'Heeft FC Utrecht opgeraapt vanaf de bodem'

Ron Jans beleeft prachtige dagen als trainer van FC Utrecht. De ervaren coach moest de club in september 2023 uit het slop trekken en doet dat met verve. Nadat het vorig seizoen het seizoen nog flink wat kleur gaf, is hij met Utrecht dit seizoen een van de smaakmakers. Het levert hem complimenten op van een uitgesproken collega.

Want wat Jans presteert in de Domstad is indrukwekkend te noemen. De ploeg was puntloos toen hij in 2023 het roer overnam, maar Jans loodste Utrecht nog naar de play-offs voor de Conference League. Dit seizoen gaat het nog een stuk beter, want met nog een paar duels te gaan maakt de club zelfs nog kans op de voorronde van de Champions League. En dat zou een kunststukje zijn van de 66-jarige oefenmeester.

Vorige week werd er sensationeel met 4-0 gewonnen van koploper Ajax. Mede daardoor is Robert Maaskant, momenteel trainer van Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie, bijzonder lovend over de goedlachse Jans. Volgens Maaskant is de coach van Utrecht een van de beste trainers van de Eredivisie.

Hij noemt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine op welke Nederlandse coaches hij nog een stukje beter vindt. En zo gek veel zijn dat er niet. "Je hebt Arne Slot, Erik ten Hag, Dick Advocaat, Ronald Koeman. Dan noem ik zomaar wat mensen op." Vervolgens merkt hij op dat Jans best eens de vijfde kan zijn, al voegt hij later nog Peter Bosz op.

De complimenten voor de Utrecht-coach zijn er echter niet minder om. "Ik vind dat Ron heeft laten zien dat ervaring in dit vak en rust op een bepaalde leeftijd enorm belangrijk is. Hij heeft Utrecht opgeraapt vanaf de bodem, ze stonden anderhalf jaar geleden vierde van onder. Toen heeft hij een aantal dingen veranderen, dat is hartstikke knap. Alle lof voor Ron."

En niet alleen de resultaten zijn volgens Maaskant het aanzien waard. "Hele knappe prestatie, met ook nog eens leuk voetbal. Utrecht staat op zijn kop. Het werd ook wel een keer tijd hè, na al die jaren zevende zijn. Eindelijk doen ze weer mee."

Jans won vrijdagavond ook overtuigend met Utrecht bij het al bijna zeker gedegradeerde RKC Waalwijk. Met nog drie duels te spelen is er nog kans op de felbegeerde derde plaats. Feyenoord heeft echter, ook vanwege het doelsaldo, nog de beste papieren. Utrecht speelt nog tegen FC Twente (uit), Sparta Rotterdam (thuis) en Fortuna Sittard (uit).

