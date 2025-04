'Vampier' Luis Suarez 'bijt' verkeerde speler in nieuw opmerkelijk incident

Luis Suarez heeft opnieuw voor een opmerkelijk moment gezorgd. De inmiddels 38-jarige spits heeft naast fantastische dribbelacties ook voor de nodige controverses gezorgd in zijn loopbaan. Afgelopen week leek de Uruguayaan opnieuw een speler te bijten.

De ex-spits van onder meer FC Barcelona en Ajax nam het met Inter Miami op tegen Los Angeles FC. De wedstrijd in de kwartfinale van de Concacaf Champions Cup zorgde afgelopen week ook al voor rumoer rondom Suarez. De oplettende kijker viel nóg een opmerkelijk incident op in die wedstrijd.

Het team waar ook Lionel Messi en Sergio Busquets minuten maakte verzekerde een plekje in de halve finale van de Champions League van Noord- en Centraal Amerika. Mede dankzij twee goals van Messi werd LAFC met 3-1 verslagen.

Ex-topspits reageert op bizarre gebeurtenis bij PSV - Ajax: 'Heel surrealistisch' Driemaal ging Luis Suarez in zijn carrière in de fout. Hij besloot tot drie keer toe zijn tegenstander te bijten. Giorgio Chiellini, Branislav Ivanovic én Otman Bakkal waren slachtoffer. Laatstgenoemde kreeg als eerst te maken met de tanden van de Uruguyaan. In de editie van De Topper in 2010 gebeurde iets wat nog nooit vertoond was op het veld. "Surrealistisch", noemde één van de aanwezigen het.

Hands van Suarez

Een opmerkelijke actie van Suarez ging de wereld over. Toen er een diepe bal werd gespeeld, wilde de Uruguayaanse spits de bal aannemen, maar hij raakte daarbij de bal met zijn hand. Vervolgens claimde hij dat zijn tegenstander hands maakte, terwijl dat niet het geval was. Suarez wilde een penalty, terwijl hij zelf hands maakte.

Opmerkelijke actie Luis Suarez in Amerikaanse Champions League gaat de wereld over We kennen Luis Suarez als een fantastische spits die ook voor de nodige controverses heeft gezorgd. Van schwalbes tot bijten, hij kan het allemaal. En een vos verliest zijn streken niet, want donderdag was het wéér raak.

Vampierenactie

Dit was niet het enige opmerkelijke moment waar Suarez bij betrokken was. Sterker nog, een misschien nog wel gekker incident ging later die week pas de wereld over. Nadat er een overtreding is gemaakt, ontstaat er duw en trekwerk tussen twee groepen spelers. Suarez is betrokken en voelt op een gegeven moment een hand bij zijn nek.

Hij lijkt te denken dat de hand van tegenstander Olivier Giroud is en maakt een bijtbeweging totdat hij - net op tijd - ziet dat het de hand van teamgenoot Jordi Alba is. Zijn Spaanse teamgenoot lijkt niets te begrijpen van de actie van Suarez.

Luis Suarez probeert teamgenoot Jordi Alba te bijten © Screenshot

De bijt van Suarez

Een bijtincident met Suarez is eigenlijk geen verrassing meer. Op het WK van 2014 beet de spits in de nek van de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini. Het moment ging de wereld over en Suarez werd voor negen interlands geschorst wat einde WK betekende voor hem.