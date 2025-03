Ex-topspits reageert op bizarre gebeurtenis bij PSV - Ajax: 'Heel surrealistisch'

Driemaal ging Luis Suarez in zijn carrière in de fout. Hij besloot tot drie keer toe zijn tegenstander te bijten. Giorgio Chiellini, Branislav Ivanovic én Otman Bakkal waren slachtoffer. Laatstgenoemde kreeg als eerst te maken met de tanden van de Uruguyaan. In de editie van De Topper in 2010 gebeurde iets wat nog nooit vertoond was op het veld. "Surrealistisch", noemde één van de aanwezigen het.

Het is bijna het einde van de wedstrijd. Arbiter Björn Kuipers zal blij zijn als de wedstrijd in Amsterdam ten einde is. Deze editie van De Topper tussen Ajax en PSV is niet de mooiste. Er worden geen doelpunten gemaakt en er zijn alleen maar opstootjes. Nog maar anderhalve minuut en dan is de blessuretijd voorbij.

Luis Suarez en Otman Bakkal

Maar dan gebeurt er plots iets dat in menig hoofd van voetballiefhebbers geprent staat. Rasmus Lindgren maakt een harde tackle op Ibrahim Afellay en krijgt direct een rode kaart van Kuipers. Er ontstaat een ontzettende scrimmage in het midden van het veld, waar het welbekende duw-en-trek-werk niet achterwege blijft.

Bijtplek in de nek

Onder andere Otman Bakkal en Luis Suarez zijn aanwezig in de menigte. Suarez staat als aanvoerder bij Kuipers om uitleg te vragen. Dat doet hij vrij hysterisch in de ogen van Bakkal en die loopt naar de Uruguyaan toe. Onder toeziend oog van heel de ArenA, doet Suarez het onwerkelijke: hij bijt in de nek van Bakkal.

Totale verbijstering valt van het gezicht van de PSV'er af te lezen. Ook bij Jeremain Lens, die het voor zijn ogen zag gebeuren. Bakkal overlegt met Kuipers: Zag je dat? lijkt hij te zeggen. Ook op de bank van PSV heerst ongeloof. Want was is er nou precies gebeurd?

'Je snapt niet dat het gebeurt'

"Wij hadden geen idee", zegt Danny Koevermans, die als bankzitter bij PSV aanwezig was. "Het was heel surrealistisch, je snapt niet dat het gebeurt", blikt hij terug. "Je ziet dat hij naar zijn nek grijpt, maar de bijtplek zie je pas in de kleedkamer. Even later zag ik pas op de beelden wat er daadwerkelijk gebeurd was."

Het is niet meer te bedenken dat je in deze tijd zo laat die beelden pas tot je krijgt. Normaliter zou de bank binnen secondes weten wat er aan de hand was. "Het was in de drukte, en het was ook totaal niet opzichtig. Vaak bij een tackle zie je de hele bank opspringen, maar niemand had nu precies door wat er aan de hand was. Er was namelijk al rood gegeven voor wat anders."

Hardleers

De dader, Suarez, kreeg van Ajax twee wedstrijden schorsing maar dat vond de KNVB niet genoeg. De bond legde hem een straf van zeven weken op. Echt leerzaam waren die zeven weken niet, want vervolgens ging hij nog tweemaal in de fout. Tijdens zijn tijd bij Liverpool beet hij nog eens in Chelsea-verdediger Bratislav Ivanovic.

Om vervolgens vlak voordat hij een transfer naar Barcelona maakte, op het WK 2014 in de nek van Giorgio Chiellini te bijten. Hij mocht toen vier maanden en negen interlands niets met voetbal te maken hebben. Zelfs kijken bij zijn eigen zoontjes was onmogelijk. Ook mocht hij niet trainen op een voetbalveld. Sinsdien heeft hij zijn lesje wél geleerd.

