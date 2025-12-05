Vrijdag wordt de loting voor het WK voetbal in 2026 gehouden in Washington. De voetbalbond FIFA pakt het groots aan. Daar hoort ook een zaal vol sterren bij. Diverse grote namen uit de voetbalwereld en andere beroemdheden laten zich zien op de rode loper.

Ronald Koeman is uiteraard erg benieuwd aan welke landen Oranje wordt gekoppeld. Koeman poogt Nederland naar de vierde WK-finale ooit te loodsen. De vorige driemaal lukte het niet om de ultieme wedstrijd te winnen.

In het Kennedy Center in Washington begint om 18.00 uur de loting voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Koeman wandelde over de rode loper met Xavi Hernández, die hij nog goed kent van zijn periode bij FC Barcelona. Koeman arriveerde ruim een half uur voor het begin van de loting.

Gianni Infantino en Donald Trump

Best friends forever: FIFA-baas Gianni Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump. Vermoedelijk krijgt Trump de nieuwe FIFA vredesprijs uitgereikt.

Dick Advocaat

Dick Advocaat is ook present. Hij loodste Curacao naar de eindronde. Voor de eerste keer is het eiland van de partij bij het WK voetbal.

Voor 2010 was dat sowieso niet mogelijk, want toen was Curacao nog geen apart land, maar onderdeel van de Nederlandse Antillen. Curacao is de kleinste WK-deelnemer ooit qua aantal inwoners.

Ruud Van Nistelrooij

Oud-topspits Ruud Van Nistelrooij kletst bij met Kees Jansma, perschef bij Curacao.

Popster Robbie Williams

De Engelse popster Robbie Williams laat zich zien. Hij zal optreden, samen met Nicole Scherzinger.

Bebeto (die van het WK 1994)

De Braziliaanse oud-voetballer Bebeto kennen we nog van onder meer het WK 1994. Hij scoorde in de kwartfinale tegen Nederland en maakte toen een wiegend gebaar, omdat zijn partner zwanger was.

Andrèa Bocelli

Nog een muzikant: zanger Andrèa Bocelli.

Foto's © Getty Images en ANP

Opzet loting WK 2026

Wereldvoetbalbond FIFA pakt de loting van het WK met de meeste deelnemers ooit groots aan. De FIFA verdeelt vrijdag eerst 48 landenploegen over twaalf poules. Bijna 24 uur later volgt opnieuw een show in Washington met het speelschema, locaties en aanvangstijden.

Voor de loting, die om 18.00 uur Nederlandse tijd begint in het Kennedy Center, is ruim twee uur uitgetrokken. Oranje is geplaatst en ontloopt daardoor in de groepsfase de gastlanden Verenigde Staten, Canada en Mexico en sterke ploegen als Spanje, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Brazilië, Portugal, België en Duitsland.