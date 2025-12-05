De loting van de grootste entertainmentshow van 2026 staat te wachten vanavond om 18.00 uur. Langzaamaan worden eerste contouren al duidelijk hoe het WK niet over over voetbal zal gaan, maar over entertainment. Verwacht een Half Time Show waardoor de spelers langer in de kleedkamer moeten blijven. Verwacht veel beeld van Donald Trump en Gianni Infantino, verwacht pracht en praal. Verwacht een groot feest, maar niet één voor de pure voetballiefhebber.

Vol verwachting klopt het hart van de voetbalwereld voor de loting van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De loting zal geheel op zijn Amerikaans, extravagant en bombastisch worden. Groter dan groot, The Greatest Thing Ever om in de woorden van Donald Trump te blijven.

Over de kop

Maar of het in de ogen van de voetbalfan ook een groot feest gaat worden... dat gaat niet op. Want hoe meer tierelantijntjes, freubels, randzaken en glamour, hoe minder dat het rauwe imago van het voetbal weerspiegelt voor de voetbalromanticus. Een WK verdient meer entertainment, maar moet niet doorslaan. En in Amerika dreigt het zelfs over de bocht uit te vliegen.

De loting zal gehost worden door twee acteurs en een supermodel, waarbij er ook nog eens drie acts komen zingen, Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Het is nog maar een voorproefje op wat de kijker te wachten staat bij het WK. Verwacht een Half Time Show, zoals bij de Super Bowl die de rust van de spelers totaal in de war zal schoppen. De spelers zullen er niet op zitten te wachten om een stuk langer in de kleedkamer te moeten blijven tijdens de finale van het WK.

Half Time Show

Het is ook maar de vraag of het publiek erop zit te wachten. Eerdere tests wijzen niet veel positiefs uit. Zie de laatste interland van Nederland. Tegen Litouwen kwam Frenna, tot twee keer toe de meest gestreamde Nederlandse artiest op Spotify, optreden, maar op een handvol gillende tienermeiden kwam er weinig enthousiasme van de tribune af.

Het WK is bij uitstek een evenement waar het entertainmentgehalte hoger moet liggen. Denk aan de geweldige ceremonies van voorgaande WK's, zoals die in Zuid-Afrika. Nelson Mandela kwam langs vlak voor de finale en alles was geheel in thema van het land gehuld. Verenig in zo'n zelfde stijl de drie organiserende landen en je hebt een prachtige opening die prima de grootste ooit kan zijn.

Blijf bij de kern

Nu gaat de organisatie een stap te ver met de plannen voor een Half Time Show en een loting die ze over twee dagen smeren (zaterdag worden pas de data en de speelsteden bekend gemaakt). Zoals Trump ook al te ver ging op het WK voor clubs waar hij hoogstpersoonlijk bij de uitreiking van de bokaal bleef staan. Alles om maar meer showtime op tv te krijgen, met Trump en FIFA-baas Infantino in de hoofdrol.

Europa kan best wat leren van de Amerikaanse manier waarop entertainment wordt toegepast op grote evenementen, dat is een ding dat zeker is. Maar andersom kunnen zij ook leren een toontje lager te zingen, en focus te houden op de kern van het evenement: namelijk de sport voetbal en de beleving van de fans.