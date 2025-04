Vandaag Inside tovert bijnaam van Arne Slot uit de oude doos: 'Dat is echt bizar'

Arne Slot was vrijdagavond onderwerp van gesprek bij Vandaag Inside, vanwege zijn aanstaande kampioenschap met Liverpool. Johan Derksen en René van der Gijp zijn lovend over de toptrainer, maar rakelen ook een oude bijnaam op.

"Die jongen, het was een middelmatige voetballer", opent Derksen zijn verhaal over Slot. "Maar dat waren Co Adriaanse, Louis van Gaal en Guus Hiddink ook. Ron Jans ook." Van der Gijp vult hem aan met de vorige trainer van Liverpool: "(Jurgen, red.) Klopp." Hélène Hendriks wil met Leo Beenhakker ook een duit in het zakje doen, maar dan is Derksen streng: "Nou, die heeft nooit gevoetbald."

Derksen gaat verder: "En vanaf het eerste moment dat hij assistent was bij Cambuur, waren er lovende berichten. Assistent bij AZ ook. Hij heeft het fantastisch gedaan. René, hij had een bijnaam in Zwolle: Juffrouw Slot." Hendriks vult aan dat hij die bijnaam bij NAC Breda ook had. Het lijkt erop dat Slot aan dat koosnaampje komt, vanwege zijn vrijblijvende spel.

Mooi moment voor Liverpool

Van der Gijp vindt het knap dat Slot altijd zichzelf blijft. Hendriks vindt het vooral mooi dat de supporters van Liverpool nu écht een feestje kunnen vieren. "Liverpool is vijf jaar geleden in dat coronajaar kampioen geworden. Eindelijk kampioen, na 17 jaar was het geloof ik, kon je het helemaal niet vieren. Nu eindelijk voor die mensen kunnen ze helemaal los."

Derksen denkt dat Slot 'de topclubs nu voor het uitkiezen heeft', maar Van der Gijp vindt die uitspraak onzin: "Dit is toch ook een topclub, Johan? Die kunnen voor 300 tot 400 miljoen euro aan spelers halen. Dat is echt bizar."

