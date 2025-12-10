Feyenoord reist komende zondag zonder aanvoerder Sem Steijn af naar Amsterdam. Verschillende media melden dat hij door een hamstringblessure voorlopig uit de roulatie ligt. Ook bij Ajax zijn er meerdere sterkhouders niet bij.

Steijn is één van de geblesseerden in de ploeg van Robin van Persie. Zo is Tsuyoshi Watanabe er komende donderdag niet bij tegen FCSB in de Europa League en is de Japanner nog een onzekere factor voor zondag. Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Givairo Read, Bart Nieuwkoop, In-beom Hwang, Jakub Moder, Shiloh 't Zand en Cyle Larin zitten momenteel ook nog in de lappenmand.

Ajax is dinsdag zonder Kenneth Taylor, Wout Weghorst en Josip Šutalo afgereisd naar Azerbeidzjan voor het Champions League-duel met Qarabag. Weghorst is er tegen Feyenoord sowieso niet bij. James McConnell, Gerald Alders en Steven Berghuis staan al langer aan de kant.

Voordeel voor Ajax

Ajax heeft twee dagen voordeel ten opzichte van Feyenoord. Daarnaast lijken de bezoekers ook een grotere ziekenboeg te hebben. De Rotterdammers doen het tot nu toe wel een stuk beter in de Eredivisie dan de eeuwige aartsrivaal: Feyenoord staat momenteel tweede in de nationale competitie met acht punten meer dan Ajax. PSV staat zes punten los.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.