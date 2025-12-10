Er zijn een hoop supporters van Feyenoord in ons land en dat is deze maand weer gebleken. Niet door een opmerkelijke actie in De Kuip of rondom een andere wedstrijd van hun club, maar vanwege een merkwaardige prestatie tijdens hét radio-evenement van het jaar.

Elk jaar stemmen miljoenen Nederlanders voor hun favoriete liedjes om een plekje in de Top 2000 van NPO Radio 2 te bemachtigen. Daar hoor je uiteraard klassiekers als nummer één Bohemian Rhapsody van Queen en andere wereldhits, maar dit jaar is er in en rondom Rotterdam op één lied wel heel vaak gestemd.

Dat is namelijk het lied Mijn Feyenoord, gezongen door Lee Towers. Via de website 1908.nl riepen fans massaaal op om op het lied te stemmen voor de Lijst der Lijsten en dat bracht succes. Er is zoveel op gestemd dat het nummer in de Top 2000 staat en dus ergens tussen Kerst en de jaarwisseling te horen is, zo blijkt via de pagina van de radiozender waar je kan controleren of bepaalde liedjes de lijst gehaald hebben.

Voetballiedjes in Top 2000

Het is niet het enige 'voetballied' dat in de beroemde lijst staat. Towers' versie van You'll Never Walk Alone staat er bijvoorbeeld al jaren in. Bij NEC hielden ze dit jaar een soortgelijke actie. Fans wilden het nummer Dans je de hele nacht met mij van De Sjonnies dolgraag in de Top 2000 krijgen. En dat is gelukt. In het jaar dat NEC 125 jaar bestaat is het nummer uit de jaren '90 te horen op Radio 2.

Belangrijke wedstrijden voor Feyenoord

Wanneer de nummers precies te horen zijn en welke positie ze hebben behaald, dat is nog even afwachten. Op maandag 15 december wordt de volledige lijst bekendgemaakt. Een dag eerder speelt Feyenoord in Amsterdam de Klassieker tegen Ajax in de Vriendenloterij Eredivisie. Deze week speelt de ploeg van Robin van Persie in de Europa League tegen FCSB, een duel dat gewonnen moet worden om uitzicht te houden op de knock-outfase.

