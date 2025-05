'Lastig slapende' AZ-verdediger Wouter Goes is schuldbewust: 'Daar moet ik iets slimmer in zijn'

Is AZ-verdediger Wouter Goes een geniepig ventje dat met zijn gekrab en geknijp richting tegenstanders de lijn der sportiviteit overschrijdt? Of een geboren winnaar die geen truc laat liggen en zijn ploeg een mentale oppepper geeft? De meningen zijn verdeeld. Ook bij Goes zelf.

Diverse tegenstanders van Goes verklaren na wedstrijden dat de 20-jarige verdediger zich bloedirritant heeft gedragen en ook zijn handjes niet thuis kan houden als de scheids even niet kijkt. Na de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles was het ook weer raak. Tijdens de penaltyserie kreeg hij vanwege 'irritant gedrag' zijn tweede gele prent van de scheidsrechter.

De media

"Er kwam veel op me af na de bekerfinale", zegt Goes over de reacties na die pot tegen ESPN. "Daarna wil je eigenlijk zo snel mogelijk weer spelen om te winnen en het om te draaien. Ik denk dat dat gelukt is. Ook met de wedstrijden die we gespeeld hebben. Daar ben ik erg blij mee."

De in Amsterdam geboren AZ-speler stelt dat het hele meningencircus om hem heen hem uiteindelijk sterker zal maken. "Natuurlijk is het niet altijd leuk om te horen of te zien. Maar aan de ene kant ben je ook voetballer en niet te veel bezig met de media. Wat er over me gezegd wordt", zegt hij.

Slimmer zijn

Toch kan hij ergens nog wel begrip opbrengen voor de stelling dat hij zich wellicht af en toe ietwat overdreven heftig gedraagt. "Daar leer ik ook van", zegt hij over de momenten dat hij over de schreef gaat. "Het is niet dat ik denk dat ik alles perfect doe. Maar ik doe alles om te winnen en soms ga ik daar te ver in. Daar moet ik iets slimmer in zijn."

Daarnaast benadrukt hij dat het puur door de adrenaline van een voetbalwedstrijd komt, dat hij zo fanatiek en fel wordt. "Soms is slapen na de wedstrijd wel lastig, omdat ik zoveel adrenaline heb. Alleen wat je ook zag na de bekerfinale, is dat het na de wedstrijd voor mij gewoon klaar is. Dan probeer ik een hand te geven", legt Goes uit.