Andre Onana is buiten de selectie gelaten voor de aanstaande Afrika Cup in Marokko. De veelbesproken keeper van Manchester United en Trabzonspor is volgens Afrikaanse media slachtoffer geworden van een diepe crisis bij de nationale ploeg van Kameroen.

De doelman van Manchester United, momenteel verhuurd aan het Turkse Trabzonspor, is de meest opvallende afwezige in een selectie die volgt op het dramatische ontslag van bondscoach Marc Brys. De Belgische trainer is beschuldigd van 'bedrog en professioneel wangedrag' en is op straat gezet. Zijn snel aangestelde opvolger verbaasde vervolgens vriend en vijand met een opmerkelijke selectie voor de Afrika Cup.

Samuel Eto'o

Het besluit om Onana te passeren komt slechts enkele dagen nadat Samuel Eto'o werd herkozen als voorzitter van de Kameroense voetbalbond. In een zet die schokgolven door het Afrikaanse voetbal heeft gestuurd, hebben Eto'o en zijn uitvoerend comité Brys ontslagen, met een reeks ernstige beschuldigingen tegen de Belg. Brys, die in april 2024 door het ministerie van Sport van het land werd aangesteld, is vervangen door David Pagou, een ervaren lokale coach.

'Moeilijk in te zien'

Pagou's eerste daad – het benoemen van een 28-koppige selectie zonder Onana, aanvoerder Vincent Aboubakar of verdediger Michael Ngadeu – heeft de crisis echter alleen maar verdiept. "Het is moeilijk in te zien hoe een nieuwe manager een speelsysteem kan opbouwen, een omgeving kan creëren waarin de spelers zich vloeiend op het veld kunnen uiten en als een eenheid kunnen spelen," vertelde de Kameroense analist Njie Enow aan BBC Sport Africa.

Ernstige beschuldigingen

Het ontslag van Brys ging gepaard met een vernietigende verklaring van de Kameroense bond. Die beschuldigde de 63-jarige van 'professioneel falen' en beweerde dat hij spelers 'aanzette' om het gezag van de bond te trotseren. Bovendien werd Brys ervan beschuldigd in 'actieve samenwerking met onbekende individuen binnen de bond' te zijn en werd hij bekritiseerd omdat hij weigerde trainingsprogramma's openbaar te maken. Misschien wel het meest schadelijk was de bewering dat hij 'bedrog gebruikte om zijn professionele verplichting om persconferenties te houden te ontwijken'.

André Onana

Terwijl de administratieve chaos de achtergrond vormt, lijken de specifieke redenen voor Onana's uitsluiting een mix te zijn van vorm en frictie. De weglating van de 29-jarige is misschien geen complete verrassing gezien zijn turbulente recente geschiedenis. Zijn vorm bij Manchester United was inconsistent voordat hij in september werd uitgeleend aan Trabzonspor om zijn zelfvertrouwen terug te vinden. Hoewel de huurperiode hem in staat stelde de nummer één positie onder Brys terug te winnen, en hij startte in de recente nederlaag tegen DR Congo, heeft het nieuwe regime gekozen voor een complete reset.

Gedoe bij Kameroen

Nu Brys weg is, is er simpelweg geen plaats voor Onana in een selectie die vreemd genoeg vier andere keepers bevat. Zijn relatie met het nationale team is beladen met controverse; hij werd vroegtijdig naar huis gestuurd van het WK 2022 in Qatar na een conflict met toenmalig coach Rigobert Song. Hij verloor ook zijn basisplaats tijdens de Afrika Cup van 2023 nadat hij te laat arriveerde voor het toernooi om een extra clubwedstrijd te spelen.

Ontbrekende sterren

Onana is niet de enige grote naam die ontbreekt op het vliegtuig naar Marokko. De Ontembare Leeuwen zullen het ook moeten stellen zonder de diensten van aanvoerder Vincent Aboubakar en Napoli-middenvelder Andre-Frank Zambo Anguissa.