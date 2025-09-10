André Onana ligt opnieuw zwaar onder vuur. De doelman van Manchester United en Kameroen maakte dinsdag een dure fout in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kaapverdië en raakte daarna in opspraak door een incident met een supporter.

Kameroen verloor met 1-0, mede doordat Onana te laat uit zijn doel kwam en vervolgens de verkeerde kant opdook bij het schot van voormalig MVV-aanvaller Dailon Livramento. Voor Kaapverdië betekent het resultaat dat de WK-droom dichterbij komt, terwijl Kameroen in de problemen zit met nog twee duels te gaan.

Spanning loopt hoog op na laatste fluitsignaal

Na het laatste fluitsignaal liep de spanning verder op. Fans stroomden massaal het veld op om selfies te maken met de veelbesproken doelman. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe Onana een supporter wegduwt. Even later werd er zelfs een fles in zijn richting gegooid.

Volgens een bron dicht bij de keeper handelde Onana vooral uit angst voor zijn veiligheid. "Het veld stond helemaal vol. Hij wilde zo snel mogelijk de kleedkamer in", klinkt het. Later, op het vliegveld, werd hij weer door talloze fans opgewacht voor foto’s.

Fouten kosten hem basisplaats op Old Trafford

De 29-jarige doelman zit in een moeizame periode. Bij Manchester United is hij zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Altay Bayındır, na een reeks fouten die hem zwaar zijn aangerekend. Zo verkeek hij zich in de EFL Cup op een simpele voorzet tegen vierdeklasser Grimsby, waardoor de vierdeklasser wist te scoren en United uiteindelijk uitschakelde.

Eerder dit jaar ging hij ook in de Premier League meerdere keren in de fout met dubieuze ingrepen. De club versterkte zich bovendien nog met Senne Lammens, waardoor de toekomst van Onana in Engeland onzeker is. Volgens Engelse media wordt er zelfs al gesproken over een tijdelijke transfer naar Trabzonspor.

This goal by Cape Verde's Livramento on Andre Onana and Cameroon 😮 pic.twitter.com/9mVSEWXih9 — ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2025

Laatste hoop op WK-ticket

Kameroen kan in de resterende duels onder meer rekenen op spits Bryan Mbeumo, die deze zomer naar Manchester United is getransfereerd. De ploeg hoopt de laatste twee wedstrijden te winnen om zich te kwalificeren voor het WK van volgend jaar. Voor Onana zijn die duels extra belangrijk: hij moet dan sportief én mentaal laten zien dat hij nog steeds een betrouwbare sluitpost kan zijn.

