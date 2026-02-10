493 dagen je haren niet knippen omdat je een fan bent van Manchester United. Het overkwam de Engelsman Frank Ilett, die pas naar de kapper zou gaan als zijn favoriete club vijf wedstrijden op rij zou winnen. Dat kon dinsdag gebeuren, maar Ilett bleef gedesillusioneerd achter na de wedstrijd tegen West Ham United.

Wat ooit begon als ludiek idee is inmiddels uitgemond tot een wereldwijd fenomeen. Deze dinsdag was het dag 493 (!) van de challenge van de veelbesproken United-fan. Echt dichtbij kwam hij nooit, tot nu. Na knappe overwinningen tegen Manchester City, Arsenal, Fulham en Tottenham Hotspur leek dit hét moment te worden dat hij eindelijk van zijn enorme bos haar werd verlost.

Bos haar blijft nog even aan

Vooraf sprak hij uit dat United met 3-1 zou winnen in Londen en dat West Ham als eerste zou scoren. Dat laatste gebeurde via Tomas Soucek. Ilettt streamde de wedstrijd en zijn daaropvolgende reacties live. Zijn gezicht werd steeds bleker toen de wedstrijd richting het einde kroop. Even leek de 1-1 te vallen, maar Casemiro stond buitenspel.

De scheidsrechter maakte het nog spannend om er 7 minuten bij te trekken op het einde van de wedstrijd. Dus leefde de supporter nog. Helemaal toen invaller Benjamin Sesko in blessuretijd alsnog de gelijkmaker maakte. Ilett veerde op, net als de fans met wie hij naar de wedstrijd aan het kijken was. Toch droop hij teleurgesteld af, voor de ogen van liefst 250.000 kijkers. "Mijn hart is gebroken", was zijn eerste reactie met een beteuterd gezicht. "Dit was hét moment."

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Manchester United, dat onder trainer Michael Carrick beter is gaan voetballen, speelt de volgende duels tegen: Everton, Crystal Palace, Newcastle United, Aston Villa en Bournemouth. Met een beetje geluk mag de getroffen United-fan na 20 maart na de kapper.

Op dinsdag speelde ook nummer 5 Chelsea gelijk (2-2 tegen Leeds United). Het geeft Arne Slot en Liverpool woensdag de kans om dichter bij de Champions League-plekken te komen. De regerend landskampioen neemt het op tegen het Sunderland van Brian Brobbey en Lutsharel Geertruida.

