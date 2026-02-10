Een Manchester United-supporter die online een sensatie is geworden door zijn haar te laten groeien tot de gevallen topclub vijf overwinningen op rij boekt, wacht al bijna 500 dagen op zijn knipbeurt. In oktober 2024 besloot hij de uitdaging aan te gaan, niet wetende dat het zo lang zou duren. Dinsdagavond kan het dan eindelijk zo ver zijn: United moet alleen nog afrekenen met West Ham United.

De diehard Manchester United-supporter die al bijna 500 dagen zijn haar niet heeft geknipt, zal een kruisje slaan als hij opstaat dinsdagmorgen. In gedachte zal hij zijn bij Nederlander Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, oud-Ajacied Noussair Mazraoui en de rest van de selectie van Manchester United.

Krankzinnig idee

Frank Ilett, een fan uit Oxford die nu in Spanje woont, zwoer op 5 oktober 2024 dat hij zijn haar zou laten groeien totdat de Red Devils vijf opeenvolgende overwinningen zouden boeken. Het leverde hem meer dan 2 miljoen volgers op, die allemaal enorm met hem meeleven nu het moment zo dichtbij is.

Onder trainer Michael Carrick loopt het als een trein bij Manchester United en werd er al vier keer op rij gewonnen, door Manchester City, Arsenal, Fulham en Tottenham te verslaan. Deze indrukwekkende reeks heeft Ilett, online bekend als "The United Strand," in de schijnwerpers gezet.

Carrick spreekt over bekende fan

Het verhaal heeft zelfs de United-trainer bereikt, tijdens de persconferentie moest Carrick lachen toen hem naar Illet gevraagd werd. "Ik ben ervan op de hoogte, ja. Mijn kinderen hebben het verteld," zei Carrick. "Ik begrijp wat er speelt en ik moet er wel om lachen, maar uiteindelijk zal het geen invloed hebben."

In gesprek met Sky Sports vertelt de krankzinnige fan dat hij hierna opnieuw wil beginnen. "Om te beginnen moet het in plukken worden afgeknipt," legde Ilett uit. "Maar daarna, ja, ik denk waarschijnlijk een buzz cut overal en dan weer opnieuw beginnen, een frisse start maken."

Wat zeggen de Man United-spelers?

De vreemde challenge van de Illet is ook een gespreksonderwerp bij de spelers. Een bron vertelde The Sun dat de spelers genieten van het verhaal. "De spelers genieten echt van hun recente succes en de sfeer op het trainingscomplex is erg positief," vertelde de bron."Ze zijn zich goed bewust van Frank omdat hij op hun sociale media verschijnt. Sommigen van hen lachten en grapten en zeiden: 'Kom op, laten we deze man een knipbeurt geven'."

