Ajax leed de zoveelste nederlaag van het seizoen en staat daarmee op 0 punten na 5 wedstrijden in de Champions League. Ondanks dit historische dieptepunt had José Mourinho respect voor de club uit Amsterdam. "Dat is juist het mooie van Ajax", zei hij op de persconferentie na afloop.

José Mourinho werd gevraagd naar de speelstijl van Ajax. Met aanvallend voetbal proberen de Amsterdammers toch punten te halen in de Champions League, tot nog toe zonder enig succes. Mourinho laat er met zijn Benfica een andere, verdedigendere stijl op na, en pakte nu wel zijn eerste punten. "Ik denk dat de Champions League niet meer daar is voor Ajax om te winnen", zegt hij hard maar eerlijk.

'Dat is het mooie van Ajax'

Hij legt ook uit waarom hij dat denkt. "Het zijn geen economische haaien", omschrijft Mourinho doelend op de grootmachten waar zij tegen moeten vechten. Dan betrekt hij de situatie op zijn eigen club Benfica. "Datzelfde geldt ook voor ons. Grote clubs, maar geen economische haaien. Wanneer was de laatste keer dat een Portugese club de Champions League won?", vraagt hij hardop af.

Dan gaat het nogmaals over de speelstijl van Ajax, waar ze halstarrig aan vasthouden. Het aanvallende totaalvoetbal waarmee Ajax wil blijven spelen, ondanks dat het niet goed gaat. "Dat is het mooie van Ajax, ik denk echt dat dat een prachtig detail is van deze club dat zij nog altijd zo spelen", looft hij de Amsterdammers.

Historisch dieptepunt

Allemaal mooie woorden, maar ze kopen er niets voor. Ajax is bezig aan een dramatisch seizoen en maakte na deze nederlaag een nieuw historisch dieptepunt mee. Nog nooit had een Nederlandse club zulke slechte statistieken als Ajax na 5 wedstrijden in de Champions League. Ze hebben 0 punten en een doelsaldo van -15. Dat is slechter dan Feyenoord in het seizoen 2017-2018, toen de Rotterdammers ook 0 punten hadden maar een doelsaldo van -10.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!