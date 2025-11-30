Ajax heeft gereageerd op de staking van de thuiswedstrijd tegen FC Groningen vanwege een enorm hoeveelheid aan vuurwerk op de tribunes. De club spreekt zich uit tegen de supporters die hieraan meegedaan hebben en stelt alles gedaan te hebben om dit te voorkomen.

"Laat ik vooropstellen dat wij als Ajax dit ronduit schandalig vinden", begint Shashi Baboeram Panday, financieel directeur en statutair bestuurder bij Ajax, bij ESPN zijn verhaal. "Wij bieden iedereen die hierdoor gedupeerd is onze excuses aan."

Onderzoek

De vraag die al snel opkomt is hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. "Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Daarbij bekijken we camerabeelden, maar ook andere onderzoeken lopen. We kijken ook hoe we de wedstrijd kunnen uitspelen." Want hoe gaat dit Ajax schaden? "Dat kan ik op dit moment niet zeggen en dat hangt ook van de KNVB af."

Ajax wist dat er iets stond te gebeuren en dus werden de maatregelen in en rondom het stadion opgeschroefd. Zonder succes. "Met het overlijden van een supporter van de F-Side hadden wij al vermoedens dat dit wederom zou gebeuren. Daarop hebben wij onze maatregelen opgeschaald. Supporters zijn gefouilleerd bij de ingangen en we hebben met honden op de vakken gelopen. Alle maatregelen die we konden nemen hebben we genomen. Maar wij zijn ook overvallen door de omvang, de hoeveelheid en de ernst van het type vuurwerk. We zijn erg verbaasd."

Ajax lijkt niet de baas in eigen stadion te zijn. Een oplossing is daar ook niet snel voor gevonden. "Wij zijn continu met de Arena in gesprek om dit terug te dringen. Wij blijven maatregelen nemen, meer kan ik er niet over zeggen."