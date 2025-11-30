Ajax stond voor een cruciale wedstrijd in de VriendenLoterij Eredivisie, maar het duel werd binnen no-time gestaakt wegens een actie van de Ajax-supporters. De harde kern van de Amsterdammers herdachten één van hun overleden supporters met een grote vuurwerkactie, maar deed dat met een actie volledig buiten alle proporties was.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen in de Johan Cruijff ArenA werd al binnen een paar minuten stilgelegd. De harde kern van de Amsterdammers bracht een eerbetoon aan een overleden supporter door een volledig vak vol vuurwerk af te steken. Scheidsrechter Bas Nijhuis stuurde de spelers direct naar binnen.

De arbiter sprak schande van de situatie. "De stand van zaken is dat er net overleg is geweest. Daarin is heel duidelijk besproken dat wat hier gebeurt niet kan. Als je eigen fans en spelers in de ogen wil raken, dan moet je hiermee doorgaan. Schandalig gewoon, deze poppenkast. Er wordt echt vuurwerk op het veld geschoten. Dit heeft echt niks met voetbal te maken", stelt hij bij ESPN.

Uiteindelijk leek het spel, na ruim een half uur, alsnog uitgespeeld te gaan worden, maar daar stak de F-Side een stokje voor. Binnen enkele seconde werden er nieuwe fakkels en vuurwerkbommen op het veld gegooid, waardoor de spelers opnieuw naar binnen moesten. Ditmaal werd de wedstrijd definitief gestaakt.

Pijnlijke nederlaag tegen Benfica

De nederlaag tegen Benfica maakte opnieuw pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar Ajax momenteel is. Binnen zes minuten lag de 0-1 al in het net na een corner die eigenlijk wegens buitenspel nooit gegeven had mogen worden, waarna Ajax nauwelijks nog onder de Portugese druk vandaan kwam. Alleen Rayane Bounida was met zijn acties nog een lichtpuntje, maar ook hij kreeg de bal niet in het net. In de slotfase viel de 0-2, waardoor Ajax na vijf Champions League-duels puntloos onderaan staat met een doelsaldo van –15, het slechtste Nederlandse resultaat ooit in dit toernooi.

Sinds de start van het profvoetbal in 1954 heeft de club nog nooit vijf officiële wedstrijden op rij verloren. Toch zijn er enkele lichtpuntjes om op voort te bouwen, zoals Bounida en Itakura. Ajax kende eerder slechts drie keer een negatieve reeks van vier nederlagen, in 1964, 1980 en twee jaar geleden. Telkens wist de club die reeks daarna te doorbreken. Ditmaal werd de wedstrijd niet uitgespeeld door de bizarre actie van de Amsterdammers.

