Go Ahead Eagles heeft het eenrichtingsverkeer in Athene overleefd en voor een enorme stunt gezorgd in de Europa League. Op bezoek bij topclub Panathinaikos in bizarre omstandigheden had de club uit Deventer niks in te brengen, maar won het wel met 2-1. Tot grote vreugde van een 'onzichtbaar' uitvak.

Go Ahead Eagles is in de Eredivisie de club met de meeste goals uit standaardsituaties, maar kreeg in Europa zelf een doelpunt om de oren uit een corner. Na bijna een uur tegenhouden brak Karol Swiderski de ban in een bizar ogend stadion. Hij kopte bij de eerste paal de hoekschop van de Braziliaan Tete achter doelman De Busser: 1-0. Even later voorkwam verdediger Gerrit Nauber erger, door een zeker lijkende 2-0 van Swiderski uit de doelmond weg te sliden.

Duveltje uit het doosje

Spits Victor Edvardsen wordt gemist in Deventer, maar zijn vervanger Milan Smit maakte met een kwartier te gaan een zeer belangrijke goal. Hij stond op de goede plek om een lage voorzet van linksback Dean James binnen te tikken. Als een duveltje uit het doosje maakte GAE ineens gelijk: 1-1. Het was pas de tweede Nederlandse club die een goal maakte in Europa, na de twee doelpunten van PSV tegen Union Sint-Gillis en Bayer Leverkusen.

Nog geen vijf minuten later stond hij wéér op de juiste plaats, met weer hetzelfde recept. James brak aan de linkerkant door en bediende zijn spits op maat. Smit gleed de bal achter de Griekse doelman en brengt een weergaloos Go Ahead Eagles voor een uitzinnig uitvak op een 2-1 voorsprong. Daarna was het tegenhouden wat de klok sloeg en dat lukte. Zo pakt uitgerekend de Nederlandse bekerwinnaar de eerste Europese overwinning.

Fans niet te zien, wel te horen

De tribunes van het imposante stadion in de Griekse hoofdstad oogden verlaten. De honderden rijen in het zicht van de camera waren afgedekt met zeil. Er stonden ook twee grote bouwkranen omringd door hekwerk. Fans waren er wel te horen, maar niet te zien. De duizenden Griekse én Deventerse fans zaten precies uit het zicht van de camera's, daardoor waren ze alleen maar te horen en niet te zien. Er waren zo'n 1200 Nederlandse fans in het uitvak.

Onzekerheid over doorgaan wedstrijd

Door de vele regenval boven de Griekse hoofdstad Athene en het stadion, was er donderdag lang onzekerheid over of het duel wel door kon gaan. De UEFA gaf echter groen licht en deelde zelfs bij het uitvak gratis poncho's uit aan de Nederlandse fans uit Deventer.

