FC Utrecht stapte ook als verliezer van het veld in het Europa League-duel bij Brann. In het Noorse Bergen waren de Domstedelingen de bovenliggende partij, maar uiteindelijk trok de thuisploeg aan het langste eind. FC Utrecht keert met een teleurstellende 0-1 nederlaag huiswaarts.

David Min verzuimde om FC Utrecht binnen twintig minuten op voorsprong te zetten. De vervanger van Sebastien Haller kreeg een perfecte voorzet van Gjivai Zechiel, maar zette zijn voet 1-op-1 met de keeper helemaal verkeerd tegen de bal. Op een meter of acht van het doel ziet hij tot zijn afgrijzen de bal voorlangs stuiteren. Een gigantische kans, maar het mocht niet baten.

Klungelgoal zorgt voor achterstand

De 1-0 voor Brann viel vlak voor rust uit het niets. FC Utrecht gaf nauwelijks wat weg, maar één van de eerste kansen was meteen raak aan Noorse zijde. Felix Myhre mocht vrij de zestien van de Domstedelingen slalommen en trok de bal terug op spits Saevar Magnusson. Die schoot via het been van Nick Viergever raak. Keeper Vasilis Barkas zag de klungelbal langs zijn uitgestoken been in de korte hoek stuiteren: 1-0.

Na ruim een uur kreeg Min gezelschap van Haller, want de twee spitsen moesten Utrecht én het Nederlandse voetbal redden. De Franse spits, die eerder furore maakte bij Borussia Dortmund en Ajax, wist geen potten te breken. De aanvalsleider is dit seizoen nog geen schim van de oude Haller en wist bij Brann óók niet het verschil te maken.

Wéér een teleurstelling

In de slotfase wist de ploeg van Ron Jans nauwelijks kansen te creëren. Het bleef daardoor bij 1-0, waardoor Utrecht zonder punten terugkeert naar huis. Dit leidde tot flink wat frustratie bij de meegereisde supporters van de Nederlandse ploeg. Na de teleurstellende nederlaag lieten de fanatieke fans hun onvrede duidelijk merken door het team flink uit te foeteren.

Géén punten voor coëfficiëntenranglijst

FC Utrecht begon de Europa League met een thuisduel tegen Olympique Lyonnais. Ondanks dat de ploeg de betere kansen had, werd het 0-1 in Stadion Galgenwaard. Brann ging ook onderuit, op bezoek bij Lille OSC (2-1). Tegen de Noren waren de Domstedelingen wéér de bovenliggende partij, maar opnieuw leverde het géén punten op voor de coëfficiëntenranglijst.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen envia onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.