Arne Slot en Liverpool weten weer wat winnen is. Woensdagavond in de Champions League rolde de kampioen van Engeland Eintracht Frankfurt op: 5-1. Na afloop speelde Slot behoorlijk open kaart als het gaat om het verslaan van Liverpool. Het zorgde voor verbazing in de Britse media.

Vier wedstrijden op rij verloor Liverpool. Slot zag dat zijn teams het moeilijk hadden tegen teams die ouderwets kick and rush speelden. Met al die lange ballen kon de ploeg van de Nederlandse trainer maar moeilijk omgaan, getuige de nederlagen tegen Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea en Manchester United. Eintracht Frankfurt hanteerde volgens Slot een fijnere speelstijl.

"We haalden energie uit de momenten dat we druk konden zetten", vertelde Slot woensdag na afloop van het duel op een persconferentie. Hij verklaarde verder: "In de laatste vier van de vijf wedstrijden die we speelden, konden we de tegenstander niet onder druk zetten, omdat de bal niet op de grond lag. Hij hing constant in de lucht."

Verbazing om uitspraken Arne Slot

Daarmee lijkt Slot de komende tegenstanders in de kaart te spelen. Peer de bal lang en Liverpool komt in de problemen. Dat merkte ook presentator Richard Keys van BeIN Sports op. "Nu weet iedereen hoe je Liverpool moet verslaan: met lange ballen. Ze hebben geen zin in een gevecht", schreef hij op sociale media.

Slot ‘the difference tonight to the way we had to play in our last 4 games is the ball was on the floor’. What a daft thing to say. Now everybody knows how to beat Liverpool - long balls. They don’t fancy a scrap. — Richard Keys (@richardajkeys) October 23, 2025

Fans van Liverpool voelen de bui al hangen voor het aankomende uitduel met Brentford. "Ja, Arne, zaterdagavond is het weer zover", liet een supporter op X weten. En: "Geeft dit de tegenstander geen munitie tegen jou? Nu weten ze dat je tegen jouw team de bal op de grond wilt hebben, dus kiezen ze liever voor lange ballen... Ik denk niet dat hij hier goed over nagedacht heeft."

Terugkeer in Premier League

Na een midweeks uitstapje in de Champions League speelt Liverpool zaterdagavond in Londen tegen Brentford. De landskampioen staat na acht wedstrijden op vier punten achterstand van koploper Arsenal, terwijl Manchester City één punt meer heeft. Brentford is de nummer 13 en boekte de laatste weken overwinningen op Manchester United (3-1) en West Ham (2-0).

