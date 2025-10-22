Arne Slot had voor het eerst in zijn succesvolle loopbaan als trainer te maken met een sportieve crisis. Er lag dan ook veel druk op het uitduel van Liverpool met Eintracht Frankfurt in de Champions League. De ploeg van Slot leverde, want na een rampzalig begin rechtte Liverpool de rug.

De wedstrijd begon niet al te best voor Slot. Al snel zag hij dat de Nederlandse rechtsback Jeremie Frimpong geblesseerd moest afhaken. Dat terwijl Ryan Gravenberch vanwege een blessure al niet werd meegenomen naar Duitsland. Conor Bradley verving pechvogel Frimpong. Niet veel later viel de 1-0 voor Frankfurt. Oud-Ajacied Rasmus Kristensen schoot de 1-0 binnen.

Virgil van Dijk helpt Arne Slot een handje

Net als tegen Manchester United was eigenlijk de eerste kans voor de tegenstander raak. Maar Liverpool was niet van de leg. Hugo Ekitiké maakte de gelijkmaker. De rappe Fransman werd afgelopen zomer voor een bult geld overgenomen van Frankfurt. Andy Robertson stuurde Ekitiké diep en hij miste niet oog-in-oog met de doelman.

De spits juichte vanwege zijn verleden niet. Zijn medespelers wel, en die konden dat vier minuten later weer doen. Virgil van Dijk hielp zijn geplaagde trainer een handje, door een corner van Cody Gakpo binnen te knikken. Vlak voor rust kopte Ibrahima Konaté Liverpool naar een ruimere marge.

Liverpool heer en meester

In de tweede helft was Liverpool heer en meester. Ze zorgden nog voor twee goals, via Gakpo en Dominik Szoboszlai. Beide keren gaf Florian Wirtz de assist. De score had nog hoger uit kunnen vallen, maar de paal en keeper stonden in de weg. Slot zal er maling aan hebben, hij spoelde de vervelende smaak van de afgelopen weken weg met een overtuigende zege.

Topploegen winnen

Bayern München en Real Madrid sloten aan bij Paris Saint-Germain, Internazionale en Arsenal, ploegen die de maximale score van 9 punten uit drie duels hebben behaald. Bayern was op eigen veld veel te sterk voor Club Brugge (4-0). Bijzonder was de eerste treffer, al na vijf minuten, van het pas 17-jarige talent Lennart Karl. Ook Harry Kane pikte een doelpunt mee.

Real Madrid dankte de 1-0-zege op Juventus aan Jude Bellingham. De Brit schoot in de 58e minuut raak in de rebound, nadat een schot van Vinícius op de paal was beland. Teun Koopmeiners had een basisplaats bij Juventus, dat pas 2 punten heeft behaald.

