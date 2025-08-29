Het was feest in huize Steijn vrijdagmorgen toen Ronald Koeman de bondscoach van het Nederlands elftal, de selectie bekend maakte. De naam van Sem Steijn stond erbij. Van een uitgebreid gesprek kwam het nog niet, maar Maurice Steijn is apetrots op zijn zoon. "Een heel mooie beloning voor een stabiele periode."

De vorige interlandperiode was de naam van Sem Steijn nog de grote afwezige op het lijstje namen van bondscoach Ronald Koeman. Nu kan hij dus blijkbaar niet meer om de aanvoerder van Feyenoord heen. Hij werd afgelopen jaar topscorer en speler van het jaar én transfereerde naar Feyenoord. "Een supermooie beloning voor een hele stabiele periode, daarom ben ik trots dat hij erbij zit", is de eerste reactie van vader Maurice Steijn.

Voorbereiding op wedstrijd tegen elkaar

Van een uitgebreid gesprek tussen de twee kwam het nog niet. "Wat kleine appjes over en weer", vertelt Steijn. Zij kregen zelf het nieuws ook pas vanmorgen te horen en zijn beide druk in de voorbereiding op de volgende wedstrijd. Toevalligerwijs is die wedstrijd ook nog eens tegen elkaar. De Rotterdamse Derby staat aanstaand weekend op het programma.

Hoewel vader en zoon al tal van voetbalgevechten hebben uitgevochten, is deze toch ook weer speciaal. "Ja, toch weer wel. Het is de eerste keer tegen elkaar waar hij bij Feyenoord speelt." De overstap is niet alleen sportief gezien positief, ook voor de gezinssituatie is het wat fijner. De twee zien elkaar nu eigenlijk elke dag.

Dicht bij huis

"Het contact is nu dagelijks en dat is mooi. Daar zijn we allemaal heel blij mee. Voor z'n moeder, z'n zusje, de rest van de familie en vrienden. Hij heeft een geweldige tijd gehad in Enschede en daar hebben we hem ook met z'n allen gesupport. Maar het is nu natuurlijk wel een stuk makkelijker dat hij weer in de buurt woont."

De derby

Zondag spelen de twee dus weer tegen elkaar. De één als trainer van het thuisspelende Sparta, de ander als aanvoerder van het op bezoek komende Feyenoord. Zaterdagmorgen publiceert Sportnieuws.nl een uitgebreide voorbeschouwing met Maurice Steijn op de Rotterdamse Derby Sparta-Feyenoord.

