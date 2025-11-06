Waar Ajax kansloos onderaan de ranglijst van de Champions League bungelt, floreert juist een oud-speler van ze. Woensdagavond was Carlos Forbs de grote man namens Club Brugge tegen FC Barcelona: 3-3.

De sterrenploeg van trainer Hansi Flick kreeg namelijk geen enkele grip op de watervlugge Forbs, die goed was voor twee goals en één assist. Ook leek hij nog een penalty te versieren, alleen na ingrijpen van de VAR werd deze teruggedraaid. In de Belgische media zijn ze vol lof over de verguisde Ajacied, die in twee seizoen in Amsterdam tot drie goals en vijf assists kwam in 38 potjes.

'De schrik van Barcelona'

Het Laatste Nieuws is vol lof over Forbs, die van alle spelers het hoogste cijfers kreeg: een 9. Journalist Tomas Taecke noemde de Portugees ' de schrik van Barça'. 'Twee goals en een assist tegen een wereldclub: beter wordt het niet meer voor de snelheidsduivel, wiens prestatie de wereld rondgaat', analyseerde hij.

Forbs ontving van Het Nieuwsblad ook een 9. Het medium deelde een kleine sneer uit richting Amsterdam. ' Nou, Ajax. Club Brugge werkt duidelijk een pak beter met deze Forbs dan ze bij onze noorderburen deden. Twee goals en een assist tegen het grote FC Barcelona. Dat kan tellen', zag Valerie Van Avermaet.

Ook Sporza kon het niet laten om een klein prikje uit te delen aan Ajax. ' Zouden ze bij Ajax er nog steeds van overtuigd zijn dat hij enkel kan lopen?', vroegen ze zich hardop af. Trainer Nicky Hayen hield zich meer op de vlakte. "Over Ajax en Carlos hoef ik mij niet uit te spreken. We zien iemand met heel veel snelheid, diepgang en acties. Hij heeft honderd procent getoond waar zijn krachten liggen", aldus de trainer.

Malaise in Amsterdam

Afgelopen zomer deed Ajax Forbs definitief van de hand, nadat hij vorig jaar zonder succes werd verhuurd aan Wolves in de Premier League. Zijn cijfers liegen niet: vijf goals en vijf assists in negentien duels voor Club Brugge. Dat terwijl bij Ajax de malaise groter en groter wordt. Zij staan kansloos onderaan in de Champions League.

