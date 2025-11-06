Het Nederlandse voetbal heeft de afgelopen weken flink wat deuken opgelopen in haar aanzien in het Europese voetbal. Ajax is in principe al uitgeschakeld in de Champions League. Ook tegen Galatasaray was het weer een drama. Ajax is ingestort en niet meer te redden door de huidige staf. De fans roepen op de tribunes én via sociale media om het ontslag van coach John Heitinga. Die druk is niet meer te houden: Ajax moet in actie komen.

Wie dacht dat Go Ahead Eagles geen enkel punt met zich mee zou brengen naar de coëfficiëntenlijst, komt bedrogen uit. Tot nu toe spant Ajax de kroon en staan zij kansloos onderaan in de Champions League met een doelsaldo waar je hondsberoerd van wordt. Ook tegen Galatasaray kon de score niet beperkt blijven tot onder de 3 tegendoelpunten.

Drama voor Nederland

Het is een drama voor de coëfficiëntenlijst, waar Nederland moet vechten voor de zesde plek, en ook financieel is het een hard gelag. In de Champions League kan je heel makkelijk veel miljoenen winnen, maar Ajax schiet zichzelf elke speelronde weer in de voet en dat doet de trainer nog het meest van iedereen.

Heitinga roept al weken dat hij genoeg aanknopingspunten ziet en dat de spelers zich moeten vasthouden aan de goede punten die hij ziet. Maar Heitinga wisselt zoveel in tactiek en speelplan dat er geen vastigheid te vinden is. Ook tegen Galatasaray probeerde hij weer iets wat hij nog nooit geprobeerd had. Het is vast en zeker goed bedoeld en misschien in theorie een geweldig plan, maar Heitinga spreekt zichzelf enorm tegen. Hij moet ook niet meer weten wat te doen.

Heitinga is een tikkende tijdbom

De tikkende tijdbom die Heitinga heet, staat al een tijdje op het punt van ontploffen. Er werd uit bij Chelsea al geschreeuwd dat hij eruit moest, maar een overwinning bij Twente leek even de gemoederen tot rust te brengen. Nu was het halve stadion al leeg voor het laatste fluitsignaal, werd zijn naam weer negatief rondgezongen in het stadion en op sociale media is er een statement uitgegaan waarin de fans aangeven dat ze hem weg willen hebben. Misschien moet hij juist de eer aan zichzelf houden. Het is in ieder geval een onhoudbare situatie die ontzettend pijnlijk is voor de club die Ajax is.

Ajax is volledig ingestort en is niet meer te redden door de zittende mensen in de organisatie. Dat is de conclusie na weer een pijnlijke afgang. Ajax is allang niet meer gevreesd in Europa, ze zijn eerder het sukkeltje van de klas en dat wordt dit seizoen ook maar weer eens op gênante wijze duidelijk. Zowel in de Champions League als in de Eredivisie bakt Ajax er niks van en daar moet verandering in komen. Als er daarvoor hard moet worden ingegrepen, dan is dat zo.

