De kogel is door de kerk: Sven Mislintat heeft een nieuwe baan te pakken. De Duitser, die we in Nederland nog wel kennen van zijn werkzaamheden bij Ajax, begint in zijn thuisland aan een nieuwe uitdaging.

Eerder deze week werd door het Duitse BILD gemeld dat de 53-jarige Mislintat in beeld was om de nieuwe technisch directeur te worden van Fortuna Düsseldorf. Nu heeft de Duitse tak van Sky Sport bevestigt dat hij de job te pakken heeft.

Zware uitdaging

Mislintat staat hiermee een zware uitdaging te wachten. Fortuna Düsseldorf verkeert namelijk in zwaar weer in de 2. Bundesliga. De club staat na zestien speelrondes op de zeventiende plaats en is verwikkeld in een pittige degradatiestrijd. Sinds eind september wist Düsseldorf slechts één competitiewedstrijd te winnen, waardoor de druk op de sportieve leiding fors is toegenomen. Ook op zondag verloor de ploeg. Elvsersberg was met 1-0 te sterk.

Mislintat moet niet alleen de selectie opnieuw vormgeven na een mislukte transferzomer, ook de positie van trainer Markus Anfang wankelt. Aan de andere kant is het voor de technisch directeur een mogelijkheid om zijn naam te zuiveren, en voor Fortuna een ultieme poging om het tij te keren

Periode bij Ajax

In Nederland is Mislintat vooral bekend door zijn turbulente periode bij Ajax. In 2023 was hij er slechts vier maanden technisch directeur, maar in die korte tijd gaf hij ruim honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Sportief leverde dat niet het gewenste resultaat op, terwijl de lange contracten en bijbehorende salarissen de club in Amsterdam nog altijd voor problemen zorgen.

Na zijn vertrek bij Ajax keerde Mislintat terug bij Borussia Dortmund, waar hij eerder naam maakte als hoofdscout. In die functie was hij onder meer betrokken bij de komst van Ousmane Dembélé. Zijn tweede termijn verliep echter stroef en eindigde na interne spanningen en een openlijke botsing met sportief directeur Sebastian Kehl.