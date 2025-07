Het is nooit leuk om van je partner te verliezen. Maar in de EK-wedstrijd tussen Zweden en Denemarken moet er één speelster sowieso worden getroost door haar vriendin. De Zweedse Magdalena Eriksson en Deense Pernille Harder speelden vrijdagavond namelijk tegen elkaar. Dat leidde tot 'vreugde en verdriet'.

De twee speelsters spelen normaal in het shirt van Bayern München. Samen in één team. Maar op het EK in Zwitserland nam het liefdeskoppel het tegen elkaar op in hun eerste groepswedstrijd. Liefde moest plaatsmaken voor strijd.

Liefde

Het was een bijzondere clash tussen Denemarken en Zweden, want Eriksson (31) en Harder (32) zijn zelfs verloofd. " Normaal gesproken hoop ik dat Magda wint. Maar niet in deze partij; deze keer hoop ik dat ze verliest", vertelde Harder voor de wedstrijd.

De Zweedse verdediger en de Deense topscorer vormen sinds 2014 een stel. Vorig jaar maakten het koppel bekend verloofd te zijn. Sinds 2023 spelen ze samen bij Bayern München, waar ze kampioen van Duitsland werden en de DFB Pokal pakten. Daarvoor speelden ze samen bij Chelsea.

Op papier was het Zweeds nationaal elftal van Eriksson een stuk sterker dan Denemarken. Toch is het niet de liefdesclash geworden waar de media op hoopten. Eriksson worstelt namelijk met een blessure en bleef op de bank bij Zweden. Harder is met 64 doelpunten de topscorer van Denemarken en begon wel in de basis.

Het liefdesduel werd in het voordeel van de Zweedse vrouwen afgesloten. Zij wonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Filippa Angeldal. Zweden en Denemarken behoren op het EK tot groep C, net zoals Polen en Duitsland.

'Nederlandse' liefdesclash

Waar het bij het EK voor mannen vaker over broers gaat die samen in een nationaal team spelen, is bij de vrouwen een 'liefdesclash' absoluut geen zeldzaamheid. Bijna 20 procent van de speelsters op het EK valt namelijk op vrouwen.

Omdat Nederland tegen Engeland speelt in de groepsfase van het EK, is er ook een 'Nederlandse liefdeswedstrijd'. Oranje-spits Vivianne Miedema heeft namelijk een relatie met Engeland-speelster Beth Mead.

