Advocaat noemt het 'fake news' dat Memphis Depay de borgsom van Dani Alves heeft betaald

Een Arabische bron meldde maandagavond op X dat Memphis Depay de borgsom van Dani Alves zou hebben betaald. De Braziliaan leeft in vrijheid - maar wel onder toezicht - nadat hij een vrouw had verkracht in een Spaanse nachtclub.

De oud-rechtsback van FC Barcelona kreeg 4,5 jaar gevangenisstraf. Zelf ontkende Alves altijd de beschuldigingen. Doordat iemand de borgsom van één miljoen euro heeft betaald, mag Alves zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. Een Arabische bron meldde dus dat Memphis de geldschieter was, maar zijn advocaat ontkent dat nieuws.

Sébastien Ledure, de advocaat, zegt tegen het Spaanse medium Telecinco dat het fake news is. Hij eist zelfs een rectificatie van het medium dat het nieuws de wereld in slingerde.

Straf voor Alves

Alves heeft zijn Spaanse en Braziliaanse paspoort moeten inleveren, om te voorkomen dat hij vlucht. Zelf gaf hij aan absoluut niet te vluchten. Hij moet zich daarnaast elke week melden bij de Spaanse rechtbank.

Memphis Depay

Memphis werd door de Nederlandse media nog op het matje geroepen wegens zijn banden met Quincy Promes, die in Nederland lang de gevangenis in moet. De voetballer, die nu vastzit in Dubai, stak zijn neef neer en handelde in cocaïne. Memphis gaf aan dat hij uit een ander milieu komt en zijn vrienden niet laat vallen, ook al is hij het niet altijd eens met wat ze doen. Daarin haalde hij ook Alves en Benjamin Mendy aan als voorbeelden.

Neymar

Eerder betaalde Neymar al 150.000 euro om Alves te helpen in zijn rechtszaak. Hij meldde vervolgens het bij dat bedrag te laten en niet meer garant te staan. Het geld van Alves is bevroren.