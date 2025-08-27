De spelers van Manchester United hebben keiharde onvoldoendes gekregen in de Britse media. De gevallen topclub verloor woensdag na penalty's van Grimsby Town in de League Cup. Die club speelt op het vierde niveau van Engeland.

Er was gedurende de hele wedstrijd véél kritiek op trainer Ruben Amorim. Toch kreeg hij nog een 5 van Manchester Evening News, die alle spelers van Manchester United van een cijfer voorzag. Het laagste cijfer was voor de jonge Tyler Fredricson (20 jaar), die werd omschreven als een 'jongen tussen de mannen'. Hij kreeg een 2.

Ook Manuel Ugarte en Patrick Dorgu kregen dat cijfer. Alledrie de spelers werden in de rust gewisseld. Matthijs de Ligt was een van de invallers en kreeg een 6 voor zijn optreden. 'Het zag er eigenlijk wel uit alsof hij kan verdedigen', schreef het lokale medium. Joshua Zirkzee kreeg hetzelfde cijfer: 'Scoorde een penalty op een belangrijk moment.'

'Een nieuw dieptepunt'

The Sun schreef meerdere artikelen over het debacle van Manchester United. 'Dit is een van de grootste shocks die het Engelse bekervoetbal ooit heeft gezien', kopt het tabloid. En in een ander artikel gaat het over coach Amorim, die volgens de fans beter een andere baan kan gaan zoeken.

'United bereikt een nieuw dieptepunt', is de veelzeggende kop van The Daily Mail. Het viel de krant op dat Amorim niet eens durfde te kijken naar de penaltyserie tussen 'David en Goliath'. Eén van hun journalisten schreef: 'Ik voel nu al mee met Amorim, die de komende dagen enorm veel drek over zich heen krijgt. Maar het is moeilijk om hem nog te verdedigen na deze nederlaag.'

Héél dikke onvoldoendes

The Daily Express deelde ook cijfers uit. Zij gaven een symbolische 0 aan André Onana, Ugarte kreeg een 1 en nog heel veel andere spelers een dikke onvoldoende. De Ligt moest het doen met een 4: 'Hij miste een wereldkans in de 95e minuut.' Zirkzee kreeg nog een zesje, omdat hij zijn eerste minuten van het seizoen waren.