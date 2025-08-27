Wat een ellende bij Manchester United. De ploeg kwam woensdagavond met 2-0 achter tegen Grimsby Town, een club uit het vierde niveau van Engeland. De ploeg van Ruben Amorim kwam op gelijke hoogte, maar verloor alsnog na penalty's.

Amorim zette veel wisselspelers in het veld, maar dat waren toch niet de minste namen. Zo stonden André Onana, Harry Maguire, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Amad Diallo, Matheus Cunha en Benjamin Sesko allemaal aan de aftrap. De gehele selectie van Grimsby Town is nog geen vier miljoen euro waard.

Onana, die in de competitie is gepasseerd door Altay Bayindir, zag er niet goed uit. Vooral de tweede treffer was aan de voormalig Ajacied aan te rekenen. Charles Vernam en Tyrell Warren verzorgden de doelpunten van de thuisploeg. Bryan Mbeumo, die er in de tweede helft inkwam, zorgde een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer: 2-1. Het betekende het eerste doelpunt van Manchester United dit seizoen.

In de slotfase van de wedstrijd maakte Maguire er nog 2-2 van. Er volgde geen verlenging, maar direct penalty's bij een gelijke stand. Uiteindelijk blameerde United zich daar na een zenuwslopende serie. In totaal werden er liefst 26 penalty's genomen voordat er een beslissing viel. Mbeumo was uiteindelijk de schlemiel door bij een 12-11 achterstand de beslissende te missen.

Joshua Zirkzee

Tijdens de wedstrijd werd er alweer om het ontslag van Amorim geroepen. De opvolger van Erik ten Hag doet het misschien wel nóg slechter dan zijn Nederlandse voorganger. Overigens kreeg Joshua Zirkzee nog altijd geen kans bij Manchester United. De spits maakte dit seizoen nog geen minuut in de competitie en zat tegen Grimsby ook naast zijn Portugese trainer op de bank. Hij viel in de slotfase in.

Ook toppers als Matthijs de Ligt, Bruno Fernandes, Mbeumo en Mason Mount begonnen op de bank. Amorim bracht hen allemaal in het veld om een doelpunt te forceren.

Zeer kritische reacties

De kritiek was hevig. De fans van Manchester United reageerden met zeer duidelijke teksten onder de posts van hun club. 'Ontsla Onana na deze wedstrijd en neem afscheid van Amorim omdat hij voor deze keeper koos.'

Een ander ziet dat het probleem bij de trainer ligt: 'Wanneer iedereen matig presteert en er is geen duidelijke speelstijl of tactiek - en wanneer een League Two-club beter is in elk aspect - ligt het aan de trainer. We hebben een manager nodig die het vertrouwen bij de spelers kan herstellen, iemand als (Hansi, red.) Flick. Amorim is helaas niet de juiste man voor dit niveau. We hebben je veel kansen gegeven, maar het team is van slecht naar nog slechter gegaan.'