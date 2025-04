'Vertrekker vier dient zich aan bij PSV'

PSV is nog volop in strijd om plek twee en de daarbij behorende rechtstreekse toegang tot de Champions League, maar moet ook al aan volgend seizoen werken. Vertrekkende speler nummer vier dient zich namelijk al aan.

Volgens het Eindhovens Dagblad is namelijk een langer verblijf van linksback Tyrell Malacia 'heel klein'. Hij werd afgelopen winter als noodverband gehuurd van Manchester United, omdat de backposities slecht bezet waren. In de deal werd een koopclausule van tien miljoen euro opgenomen, maar daar heeft PSV volgens de regionele krant geen zin in. De club zet liever in op een contractverlenging van Mauro Junior, die zich ontpopt tot een van de betere spelers van PSV. Die onderhandelingen verlopen moeizaam.

Vierde vertrekker

In Malacia zien de club en trainer Peter Bosz het een stuk minder zitten. De overtuiging is er dat de voormalig verdediger van Feyenoord weer gewoon terug naar Engeland gestuurd wordt om daar aan zijn toekomst te werken. Daarmee wordt hij zeer waarschijnlijk vertrekker nummer vier in Eindhoven, na het nieuws over keeper Walter Benitez en de verdedigers Rick Karsdorp en Olivier Boscagli.

Totale leegloop bij PSV: nog een sterkhouder vertrekt aan het einde van het seizoen Het gaat een drukke transferzomer worden in Eindhoven. Inmiddels is al van meerdere spelers bekend dat ze PSV gaan verlaten. Zojuist kwam het nieuws naar buiten dat ook doelman Walter Benitez bezig is aan zijn laatste maanden bij de club.

Handenvol werk

'Voor de linkerkant heeft Earnest Stewart (de technisch directeur van PSV, red.) sowieso een vervanger voor Malacia nodig', weet het ED. 'Tekenen Richard Ledezma en Mauro niet bij, dan heeft Stewart handenvol werk aan alleen al het aantrekken van vleugelverdedigers. Los van alle andere klussen die nog op hem wachten, want bijvoorbeeld Luuk de Jong en Ivan Perisic moeten ook nog altijd bijtekenen en vervangen worden als ze dat niet doen.'

Betraande zoon van voormalig PSV-trainer tekent eerste profcontract bij de club: 'Trots op jou' Liam van Nistelrooij (17) heeft een contract getekend bij PSV. En mocht je nu je afvragen: Van Nistelrooij, goh, zou het de zoon zijn van...? Inderdaad: Liam is de zoon van voormalig PSV-speler en hoofdcoach Ruud van Nistelrooij. Ook Liam is spits.

Niet voldaan

Malacia viel in negatieve zin op tegen Arsenal en Ajax. Bij de 0-2 van de Amsterdammers, die de nekslag betekende voor de kampioensdromen van PSV, liet hij zich makkelijk aftroeven door doelpuntenmaker Bertrand Traoré. Sindsdien is Malacia zijn plek niet meer zeker. Het ED is dan ook hard in de conclusie over de gehuurde back. 'Adamo Nagalo kan zich nog wel volop ontwikkelen en Ryan Flamingo heeft bij PSV voldaan. Karsdorp en Malacia (nog) niet.'

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.