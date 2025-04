Betraande zoon van voormalig PSV-trainer tekent eerste profcontract bij de club: 'Trots op jou'

Liam van Nistelrooij (17) heeft een contract getekend bij PSV. En mocht je nu je afvragen: Van Nistelrooij, goh, zou het de zoon zijn van...? Inderdaad: Liam is de zoon van voormalig PSV-speler en hoofdcoach Ruud van Nistelrooij. Ook Liam is spits.

De 17-jarige aanvaller heeft dit seizoen bij PSV O17 in dertig wedstrijden al twintig keer gescoord. Hij heeft volgens de club een neusje voor de goal en het instinct om op het juiste moment op de juiste plek te staan.

De ploeg van trainer Pieter Schrassert Bert werd najaarskampioen en kan algeheel kampioen worden door ofwel de voorjaarstitel te pakken of de finalewedstrijd te winnen. Ook staat de ploeg in de bekerfinale.

Van the Man

Van Nistelrooij senior bezocht het trainingscomplex De Herdgang om aanwezig te zijn bij het grootse moment voor Liam. Die hield het niet helemaal droog. Van the Man senior kan bogen op overtuigende cijfers bij PSV: hij scoorde 77 keer in 90 wedstrijden.

De verbintenis van Liam van Nistelrooij loopt tot medio 2028. "Ik ben heel trots op jou, Liam", zei Liams vader. "Als ik dat PSV-shirt met 'Van Nistelrooij' erop zie liggen, is het natuurlijk geweldig."

Ruud van Nistelrooij leeft nog met Leicester City in Premier League ondanks enorme pech tegen Brigthon Ruud van Nistelrooij maakt nog een ieniemienie kans om in de Premier League te blijven. Zaterdagmiddag scoorde zijn ploeg voor het eerst in negen wedstrijden, al bleek het niet genoeg voor de zege. Twee penalty's deden Van Nistelrooij de das om: 2-2.

Vader en zoon in het voetbal

Momenteel lopen er meer spelers rond van wie de vader uiterst succesvol was in het profvoetbal. Voorbeelden zijn Shaqueel van Persie bij Feyenoord, de zoon van Robin van Persie; Damián van der Vaart (Ajax), de zoon van Rafael van der Vaart; Luke Robben (FC Groningen), de zoon van Arjen Robben.

Met de trainersloopbaan van Ruud van Nistelrooij gaat het momenteel niet best. Hij dreigt met Leicester te degraderen uit de Premier League. Er is een wonder voor nodig om het tij nog te keren.

Gepikeerde Ruud van Nistelrooij bijt van zich af na opmerkelijk 'hondenincident' bij Leicester City Het loopt nog altijd niet op rolletjes met hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij bij Leicester City. De Nederlander nam de club over toen het in de onderste regionen bivakkeerde en dat doet het nog steeds. Onlangs twijfelde RvN aan het professionalisme van zijn spelers.

Leicester dreigt te degraderen

"Ik heb van alles geprobeerd: andere spelers, een ander systeem. Maar het heeft geen resultaat opgeleverd", oogde Van Nistelrooij verslagen na de fikse nederlaag in eigen huis, begin april tegen Newcastle United (0-3). Het was voor The Foxes de achtste thuisnederlaag op rij. In al die duels scoorde zijn ploeg geen enkele keer, een negatief record in de hoogste klasse van het Engelse voetbal.