In de strijd om de Johan Cruijff Schaal neemt Go Ahead Eagles het zondag op tegen PSV. De kersverse bekerwinnaar speelt in het Philips Stadion tegen de regerend landskampioen. Wolfsburg-trainer Paul Simonis volgt zijn zijn oude club nog op de voet en heeft uiteraard een sterke voorkeur. "Go Ahead Eagles is mijn club hier in Nederland, zonder twijfel."

"Ik hoop met een grote glimlach op mijn gezicht te zitten, dat zou hartstikke mooi zijn. Ik doe een rood-geel shirtje aan. Daar zorg ik wel voor, want ik heb lange dagen gemaakt in Wolfsburg. We moeten wel aan de bak met de ploeg, maar ik zorg dat ik thuis ben om de wedstrijd te bekijken. Ik hoop dat ik kan genieten, dat ze competitief kunnen zijn weer en heel misschien ook wel weer kunnen stunten", zegt Simonis tegen Sportnieuws.nl.

'Rood-geel hart'

Na zijn vertrek is Melvin Boel aangesteld als hoofdtrainer, maar Simonis houdt de verrichtingen van 'zijn' Eagles vanuit Duitsland in de gaten. "Go Ahead Eagles is mijn club hier in Nederland, zonder twijfel. Ik heb een rood-geel hart, ook als ik in Wolfsburg ben. Alleen, ik ben nu full focus op Wolfsburg. En dat is een geweldige uitdaging en een geweldige club waar ik ook weer succesvol wil zijn. Natuurlijk lees ik nog wel eens wat over Go Ahead of ik stuur weleens een appje, maar mijn focus is bij Wolfsburg", vervolgt hij.

Simonis tovert een grote glimlach tevoorschijn als hij wordt herinnerd aan de bekerfinale tussen Go Ahead Eagles en AZ. De ploeg van de Nederlandse trainer kwam in de blessuretijd op gelijke hoogte en won uiteindelijk na strafschoppen. Simonis hoopt opnieuw op zo'n spannende ontknoping. "Ik hoop 1-1 en dan met penalty’s winnen", zegt Simonis met een veelzeggende lach.

Johan Cruijff Schaal

De aftrap van de strijd om de Johan Cruijff Schaal vindt zondag om 18.00 uur plaats. Voor voetballiefhebbers is het duel live te volgen op ESPN 1 en STAR Channel.